Terra, nuevo director de Convivencia, dijo que mantendrá “un perfil de trabajo silencioso”

970 Universal

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra, dijo que la decisión de mantener “un perfil bajo” dentro de la dirección fue de “acuerdo mutuo” con el ministro Luis Alberto Heber y señaló que hará más hincapié en la convivencia que en la seguridad ciudadana.

También detalló que no participará de los operativos policiales ni tampoco en la cárceles, y que apostará por “un perfil de trabajo silencioso”.

“Vamos a salir más al interior, la dirección se había focalizado mucho en Montevideo. La idea es estar todo el tiempo escuchando a la gente en los barrios”, indicó en entrevista en Punto de Encuentro de 970 Universal.

Terra informó que la elección de su persona para este cargo se debe al “trabajo y esfuerzo” que ha realizado desde que ingresó a la cartera del Interior en el año 2020. Remarcó que su ideal de seguridad, al igual que el de todos, es delito cero, pero reconoció que eso no existe.

“Trabajando he demostrado que puedo estar a la altura del cargo. Me parece que la edad no tiene que ser una barrera, la gente me juzgará por lo que haga. Demostrar que los jóvenes estamos preparados y podemos hacernos cargo de este tipo de responsabilidades”, expresó.

Consultado por el pedido del presidente Lacalle Pou, cuando asumió su cargo frente a la dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana, dijo: “Me llamó, me dio absoluto respaldo y me felicitó. Me dijo que confiara en mi mismo y que tuviera mi propia impronta, ese fue el consejo que me dio”.

De Larrañaga a Heber

El director de Convivencia recordó la figura del exministro del Interior, Jorge Larragaña, quién falleció en mayo de 2021, y destacó la relación personal que tenían “casi que de padre e hijo”. “Personalmente lo extraño un montón, cambio el estilo pero la fuerza sigue siendo la misma, y las ganas que tiene de trabajar Heber son las mismas que tenia Jorge. Las ganas de cambiar la seguridad del país son las mismas. Distintos estilos, ni uno es bueno ni malo, ni mejor ni peor”, manifestó Terra.

Indicó que al momento la cifra de efectivos que se desplegarán en las zonas más conflictivas no está, ya que el ministerio está en proceso de llamado a concurso. “Fue un pedido del presidente y habrá más presencia policial. El ministerio está haciendo un gran esfuerzo con la instalación de cámaras. En Montevideo hay 4 mil cámaras al día de hoy y se compraron 2 mil más para esas zonas, que van a dar apoyo desde todo el punto de vista tecnológico”, dijo.

“Las cámaras han dado resultado, la prueba que piden los fiscales, hoy por hoy, es la cámara. Es la prueba que piden para detener a un delincuente. La idea es tener menos operadores mirando cámaras, por ejemplo como en Israel, que hay 50 personas para 5 mil cámaras. Se aplica la tecnología de la analítica”, contó.

Montevideo Portal