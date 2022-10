Será “muy difícil” que para 2025 no haya centros psiquiátricos en Uruguay, dicen expertos

970 Universal

Los ministerios de Desarrollo Social (Mides), de Salud Pública (MSP) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), lanzaron una campaña denominada “Hagamos de la salud mental una prioridad”. El objetivo es generar conciencia acerca de la promoción, el fortalecimiento, y la visibilización del trabajo entre instituciones para el cambio del modelo de atención, así como la reflexión y el debate en todos los actores de la sociedad.

En entrevista con Punto de Encuentro en 970 Universal, Mónica Giordano, referente técnica del área de Salud Mental de la Inddhh, dijo que se está buscando el cambio de paradigma que implica una transformación cultural muy importante, ya que hoy la problemática está centrada en un modelo donde prima solo el diagnóstico. “La salud mental es un campo muy complejo, es multicausal, es momentáneo, no podemos pensar que no hay posibilidades de salir y de superarse por más que se tenga un diagnóstico”, indicó.

Por su parte, Alfonso Arocena, responsable del área de Salud Mental del Mides, sostuvo que cambiar el concepto del hospital a la inclusión comunitaria es como un idilio para algunas personas. Explicó que con determinados apoyos que plantea el cambio de modelo, la persona se puede integrar a la comunidad sin ninguna dificultad. Además, señaló que Italia y Brasil son referentes en la temática y lograron mejorar sus cifras tras la implementación de modelos alternativos al hospital. En este sentido, Arocena reclamó que tanto Vivienda como Cultura y Trabajo deben comprometerse para que el dispositivo alternativo tenga un impacto real.

A título personal, Arocena dijo que será “muy difícil” que para 2025 no haya más centros psiquiátricos en Uruguay: “Faltan muchos dispositivos alternativos, con vivienda sobre todo, de trabajo y de inclusión comunitaria para poder cerrar y que se puedan transformar en otra cosa que no sean hospitales psiquiátricos que tenemos actualmente”, expresó. En esta línea, Giordano compartió la idea: “Si no se tienen las condiciones para poder generar estas nuevas formas es imposible, a nivel personal, pensar en 2025 es muy difícil, hay que concientizar a mucha gente que es posible no tener hospitales monovalentes”.