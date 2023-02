970 Universal

Sanguinetti habló de las posibles candidaturas del Partido Colorado y no descartó a Munyo

El dos veces presidente dijo que “Ceres no descalifica” y que el economista “es una figura muy interesante de una familia batllista”.

El dos veces presidente de la República y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, habló este jueves en Punto de Encuentro de 970 Universal sobre la posibilidad de las candidaturas de Pedro Bordaberry, Ignacio Munyo y el actual presidente de la ANEP Robert Silva, como posibles precandidatos para las elecciones internas de dicha colectividad de cara junio de 2024.

“Bordaberry es una figura importante, lamenté mucho cuando se fue del Senado. He hablado con él, pero no de eso. El hombre es vasco, no le gusta mucho que lo arreen”, dijo el expresidente Sanguinetti sobre el candidato a presidente colorado en 2009 y 2014.

El secretario general colorado agregó que Robert Silva podría poner este año la Transformación Educativa en marcha y en 2024 renunciar a la ANEP para iniciar su carrera electoral, debido a que el cargo de Silva en el Codicen le impide hacer política partidaria.

El expresidente no descartó que haya lugares para que se sumen desde afuera del Partido Colorado, como es el caso del director ejecutivo de Ceres (Centro de Estudios del Realidad Económica y Social), Ignacio Munyo. El último candidato a la Presidencia de la República por los colorados Ernesto Talvi también provino de este think tank.

Sobre Munyo, dijo que “Ceres no descalifica” y que Munyo “es una figura muy interesante de una familia batllista”.