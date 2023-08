970 Universal

Ripoll y su paso por el Pit-Cnt: “No me dejaron hablar ningún 1° de mayo; me vetó Pereira”

Valeria Ripoll anunció días atrás que abandonaría la actividad sindical para dedicarse a la política dentro del Partido Nacional. La noticia fue bien recibida por dirigentes blancos, quienes no dudaron en elogiar su entusiasmo y sus convicciones.

Ya en filas nacionalistas, se supo que Ripoll que trabajaría de manera cercana al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y que apoyaría la candidatura de Álvaro Delgado.

En diálogo con Punto de Encuentro de radio Universal, la exsecretaria general de Adeom profundizó sobre sus ideas y contó los motivos de su alejamiento, vinculadas a situaciones de acoso que sufrió por parte de dirigentes de Adeom.

“A mí me hicieron la vida a cuadritos en Adeom. Te ningunean por ser mujer. Son todos hombres los que están en los cargos. Es terrible la interna y si te vas sos traidor”, dijo.

Según contó, hubo una situación en la que “sin razón aparente” le quitaron la pensión a su hijo con trastornos del espectro autista. “No había una explicación de por qué se la sacaron. La entrevista que tuve con una psiquiatra fue vergonzosa”, afirmó. “El BPS no me daba respuestas. No recibí una explicación. Me instalé en la puerta del BPS y en el medio de toda esa movida me llamaron que me iban a hacer el segundo tribunal médico y me aceptaron los informes. Me dijeron que le iban a dar la pensión, todo eso se dio en medio de una discusión muy fuerte con la administración de Daniel Martínez”, agregó.

Ripoll también recordó distintas diferencias que tuvo en su etapa como dirigente del Pit-Cnt, y señaló que hubo una desmovilización sindical durante los gobiernos del Frente Amplio. “Yo dentro del Pit-Cnt tuve muchas diferencias, por eso no me dejaron hablar ningún 1° de Mayo. Hubo un 1° de mayo donde me propusieron y me vetó Fernando Pereira. Claramente dijo que yo tenía un discurso que era de oposición al gobierno; el gobierno en aquel momento era frenteamplista. Es clarísimo que desde el Pit-Cnt era muy mesurada la crítica al gobierno frenteamplista”, afirmó.

Con respecto a sus objetivos dentro de la política, Ripoll enumeró dos temas. “Mi centro es autismo y discapacidad, y donde creo que puedo aportar. Hoy por hoy desde el rol sindical me era imposible trabajarlo”, dijo.

“Quiero trabajar en una ley social de autismo que se necesita. Estamos esperando los resultados del censo que creo que son números que van a impactar. Si realmente el censo nos brinda una información que demuestre que el número es grande se le va a poder dar más atención”, expresó. Agregó que lo otro que le interesa es trabajar en temas vinculados a Montevideo.

Consultada sobre su preferencia hacia Álvaro Delgado, expresó que el jerarca “está a la altura en este gobierno”. “El rol de Álvaro en la gestión de la pandemia fue fundamental”, señaló.