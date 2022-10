Ripoll dijo que sería difícil imaginar su retorno al FA y destacó su vínculo con Argimón

970 Universal

No hay pasajes de regreso

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, la secretaria general de Adeom Valeria Ripoll, dijo que está dentro de sus posibilidades dar el paso a la política partidaria pero al momento no tiene una propuesta clara para decidir si deja la actividad sindical. Sostuvo que sería difícil de imaginar su retorno al Frente Amplio (FA) ya que se alejó por distintos ataques personales vinculados a su decisión de irse del Partido Comunista. «Hoy no es algo que esté en el centro de mi cabeza o de las decisiones que tomo cotidianamente, si me gustaría porque soy un ser político», expresó.

«Tendrían que pasar cosas que me convenzan de volver al FA o de tomar la decisión de si fuera en otro partido, tiene que haber un proyecto que tenga que ver con las cosas que para mi son fundamentales, donde entiendo que hay que legislar, hay un Estado ausente para miles de uruguayos», indicó. En esta línea, agregó que en la vicepresidenta Beatriz Argimón encontró la colaboración para atender los problemas sociales pero aclaró que al día de hoy no está planteada su vinculación política ya que no le presentaron ninguna propuesta del Partido Nacional.

Ripoll criticó a Daniel Martínez ya que, a su opinión, destruyó la Intendencia de Montevideo: «Era imposible para mi votarlo porque fue destructivo en la gestión municipal, ni que hablar lo que podía llegar a ser una gestión nacional», si era electo como presidente de la República por el Frente Amplio.

Consultada por la moción votada por ediles de la coalición multicolor para llevar adelante un juicio político contra la intendenta Carolina Cosse, dijo que «no tiene pies ni cabeza». «Se quiso hacer como un hecho político que en en realidad va a terminar en el olvido, ha quién querían debilitar terminó fortaleciéndolo, era una decisión que no tenia sentido alguno. Yo creo que terminaron fortaleciendo a la Intendenta totalmente, era una decisión que sabían que iba a morir ahí y que en el parlamento no va a avanzar porque no se tienen los votos», opinó.