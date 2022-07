Read dijo que estructura del FA “es poco atractiva” y se identificó con Yamandú Orsi

970 Universal

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el histórico dirigente sindical del gremio de la bebida, Richard Read, se refirió a su futuro político y dijo que «será algo distinto», ya que no tiene como objetivo ningún cargo legislativo. «Haré política, intentaré junto con otros compañeros formar una corriente de opinión, pero no me voy a postular, no me veo en el legislativo ni de senador ni de diputado, varias veces me lo han propuesto, pero yo lo he rechazado», señaló.

Si bien dijo ser frenteamplista, indicó que viene con una crítica al partido desde hace muchos años: «Crítica que ha tenido eco. Autocrítica por parte del Frente poco y nada, tengo un entorno de muchísimos compañeros que cada día más están más periféricos de la política, con un bajo perfil de optimismo de lo que significa la política. Zuasnabar dice que hay un 25% de la población ciudadana votante que no se identifica con ningún partido político, esa es una señal de alerta muy grande, el paso siguiente es no creer más en la política», opinó.

«Este Frente Amplio así como está, con esta estructura organizativa, es poco atractivo para los no frentistas». Añadió que se está en la etapa de conversación para tratar de sumar «voluntades». Read revindicó el debate de ideas, confrontar con respeto: «Es un diálogo de sordos, no hay debate, no hay intención de convencer al otro, hoy es quién grita más, en el grito hay descalificativos», opinó.

Consultado por las figuras que se perfilan para ser precandidatos dentro de la coalición de izquierda, indicó que se identifica con Yamandú Orsi. «Primero tiene una gestión a la cual yo conozco y reconozco, segundo conozco su militancia frenteamplista, conozco su posicionamiento con ciertos temas, me parece un hombre con las orejas bien grandes bien abiertas para escuchar, entender e intercambiar. Un hombre que tiene una cercanía con el que piensa distinto», remarcó Read.