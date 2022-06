Presidente de Ceibal: “No hubo decisión de omitir” a Tabaré Vázquez en la celebración

970 Universal

En entrevista en Punto de Encuentro, programa radial emitido por 970 Universal el presidente de Ceibal, Leandro Folgar, fue consultado sobre la celebración tras los 15 años del plan y la decisión de omitir el nombre del expresidente Tabaré Vázquez impulsor del proyecto. «En la organización se procura destacar la evolución, la continuidad y los logros del equipo. Se muestra incluso un video del equipo y se muestran todas las instancias en donde hubo continuidad, no hay una decisión de omitir» a Tabaré Vázquez sostuvo Folgar. Agregó que la celebración implicó un documental en el cual los vídeos que se mostraron contaban con imágenes del exmandatario entregando dispositivos en Cardal, Florida.

Remarcó que «nada estuvo más lejos de una omisión» y destacó la actitud del presidente Lacalle Pou al reconocer que faltó mencionar a Vázquez. «Yo creo que estuvo muy bien el presidente y después el resto de los actores políticos que salieron a explicar. Si hay una sensibilidad política herida y no era el espíritu, está bien quienes entendieron y salieron a decirlo claramente. Del equipo de Ceibal nadie podría atesorar más la contribución de Tabaré Vázquez a todo esto, no es por ahí, no era ese el espíritu», explicó. Para concluir con el tema, reiteró que entiende la sensibilidad política, pero aclaró que no era un evento con contenidos políticos.

Sobre la propuesta del senador del Frente Amplio, Sebastian Sabini, de establecer un cambio de nombre en el actual plan y llamarlo Tabaré Vázquez, contestó: «Los legisladores son libres de presentar aquellas regulaciones e invertir el tiempo desarrollando aquellas regulaciones que entiendan que son más útiles para el país, así que está en todo su derecho y libertad», opinó. Añadió que la idea de quitarle la palabra «Plan» al proyecto y que ahora sea solo «Ceibal» responde a la jerarquización de políticas públicas. «La idea de plan da una idea de finalización de período, de tiempo acotado, cuando se cumple un objetivo. Todos entendíamos que Ceibal había trascendido las fases iniciales, que está en un estado de madurez muy grande», explicó.