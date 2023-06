Peña asegura que cuando asumió habló de “solucionar el problema de abastecimiento de agua”

970 Universal

Yo te avisé y vos no me escuchaste

El senador del Partido Colorado Adrián Peña afirmó en Punto de encuentro (970 Universal) que, como ministro de Ambiente, le dio “máxima magnitud” al problema del abastecimiento del agua potable para la zona metropolitana.

“Fui consciente. Lo primero que hicimos fue decir que teníamos un lío grande con el agua. Lo dije en mi discurso de asunción, dije que teníamos que solucionar el problema de abastecimiento de agua”, dijo.

A su vez, remarcó que el proyecto Casupá no se podrá concretar durante esta administración de gobierno, pero que tanto ese proyecto como el de Arazatí “son necesarios para abastecer a Montevideo”.

El senador explicó que ambos proyectos son complementarios y que, en caso de que los dos se lleven a cabo, el 70% de la población metropolitana dependería del abastecimiento de la cuenca de Santa Lucía, que tendría a Casupá como una de sus reservas, y el 30% restante, de Arazatí.

También fue consultado por la decisión de Cabildo Abierto de no asistir al acto en el Palacio Legislativo por las Muchachas de Abril, y afirmó que “hay que respetar” la decisión “como toda posición política”. Aun así, el senador dijo que el cuestionamiento del acto “está fuera de lugar”.

“Está claro que esto en Uruguay es ley. No pueden haber dos lecturas. Es una posición política ante esta sentencia, pero el cuestionamiento sí está fuera de lugar”, dijo.

Respecto al acto, Peña sostuvo que “ayuda en la reconstrucción del entendimiento de los uruguayos” porque se trata de “heridas que nunca van a sanar”. “Obviamente hubo terrorismo de Estado, y deja daños irreparables”, finalizó.

Además, el senador colorado se refirió a la causa a la que se enfrenta Gustavo Penadés y dijo que los hechos por los que se lo acusan al exlegislador nacionalista “son graves”.

“Analicé el informe de la fiscal y los testimonios son removedores, pero todo esto está en la Justicia y deberá comprobarse. Quien es denunciado tiene el derecho a mostrar su inocencia”, indicó.

“Es un legislador de fuste, alguien bien importante, con un conocimiento de la materia como pocos en el Parlamento Nacional; alguien respetado por todas las bancadas, eso es muy importante a la hora de buscar acuerdos, si Penadés lo decía, había tranquilidad en todas las bancadas. Desde el punto de vista político y legislativo, uno le tomó mucho respeto”, expresó Peña.

Contó que, luego de la salida del legislador nacionalista, él siguió trabajando “en una coordinación a las sombras”, articulando y siendo el principal referente legislativo y del Partido Nacional.

“A la persona no la conocí mucho. No conozco su vida personal, nunca me dijo y nunca le pregunté, porque no tenemos ese vínculo”, agregó.