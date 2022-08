Para Unasev, baja en muerte de motociclistas es dato positivo, aunque “no para festejar”

970 Universal

Según el último informe presentado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en el primer semestre de este año, fallecieron 210 personas en siniestros de tránsito, 5% menos con respecto a 2021. Las motos frenaron su tendencia y pese a que mantienen su participación en los accidentes de tránsito, hubo menos fallecidos, 22 menos que en 2021 (96 frente a 118).

En entrevista en Punto de Encuentro (970 Universal), el secretario general del organismo, Jorge Alfaro, dijo que el uso de casco y fiscalización permanente colaboraron para mejorar las cifras.

"No es para festejar pero por lo menos nos deja un poquito más expectantes", expresó.

En otro orden, se refirió a la propuesta de modificar la ley para permitir que se pueda conducir vehículos con hasta 0.3 gramos de alcohol en sangre: "Nosotros no lo tenemos en agenda, el tema quedó en la nada, no se prevé que haya a futuro un cambio en este tema. Retroceder hoy en día no creo que sea lo más conveniente", argumentó Alfaro.

Sobre este tema, el presidente Lacalle Pou, había señalado que era partidario del 0.3 gramos de alcohol en sangre, pero que no había ambiente para discutir ya que se necesitaba una modificación legislativa.