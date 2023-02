Para Sebastián Da Silva, la ministra Arbeleche es de “talla presidenciable”

970 Universal

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva fue entrevistado en Punto de Encuentro (970 Universal) y consultado por sus reiterados enfrentamientos en redes sociales con dirigentes de la oposición. Da Silva sostuvo que él no integra el Senado “para tender puentes” y que su función es “defender al campo y al Gobierno” del presidente Luis Lacalle Pou. En esta línea, remarcó que, desde el 1º de marzo, “la oposición tampoco está en la tesitura de tender puentes”.

Respecto a posibles candidaturas de su partido de cara a las elecciones internas del 2024, el senador blanco afirmó que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, es “de talla presidenciable”. A pesar de esto, Da Silva opinó que el candidato del Partido Nacional “puede ser algún otro tapado”, además de los nombres que más suenan, como Laura Raffo o el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

“Hoy estamos más concentrados en el 2 de marzo con anuncios importantes. Hay perfiles, seis, siete, ocho, nueve. El Partido Nacional tiene que ser muy amplio, recorrer Montevideo y Canelones. A su vez, el Partido Colorado tiene que estar muy fuerte, Pablo Mieres tiene que buscar los votos que votaron a Talvi y Cabildo Abierto tiene un enorme rol en los sectores populares”, agregó.

Da Silva dijo que le “encantaría debatir” con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, pero sabe que para eso debería ser precandidato. El senador mencionó que a nivel internacional se destacaron varios políticos con perfiles combativos como el suyo: el expresidente estadounidense Donald Trump, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, y la actual presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

“Ser acaramelado no significa ser buen gobernante, pero no lo puedo hacer. Aunque me encantaría debatir con Orsi forever and ever”, dijo el senador.

Por otro lado, Da Silva expresó en el programa radial que tiene “sus matices con el equipo económico” por sus actividades, su sinceridad y que toda su vida “combatió a la casta de economistas”.

“Mis matices son por el control inflacionario a través del tipo de cambio. La presión inflacionaria importada internacional, que descuajeringó todas las economías, va bajando. Por lo tanto, la perillita de la tasa de interés se puede bajar y el dólar puede fluctuar libremente. El dólar tiene una tendencia a ser vendido para colocarlo en pesos”, señaló Da Silva.

Para el senador blanco, el dólar debe estar por encima de los $ 40 y no a $ 38. “No es lo que piensa el Gobierno. Lo que tenemos que hacer es bajar la perilla de la tasa de interés”. Aun así, remarcó que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, es “de las mejores ministras” de la cartera en los últimos tiempos y que “es de talla presidenciable”.