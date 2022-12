Paganini dijo que el ajuste de tarifas “seguramente sea por debajo de la inflación”

970 Universal

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, se refirió en Punto de encuentro de 970 Universal a la situación del precio de los combustibles y el ajuste de las tarifas públicas. Respecto al último punto, acotó que esta semana se llevarán adelante reuniones para definir el ajuste.

“Es la propuesta del Ministerio de Economía. Estamos haciendo números con UTE y Antel, y en esta semana se toma la decisión, pero seguramente sí sea por debajo de la inflación. Esto se debe a un esfuerzo del gobierno y a que los números dan, porque la estructura de costos de estas empresas no es cien por ciento vinculado a la inflación, y porque queremos exigirle a las empresas hacerlo lo más eficiente posible para no trasladar sobre costos a la población. Los directorios de las entes se reúnen esta semana y proponen y se decide, no me puedo adelantar a eso”.

Al ser consultado sobre la situación del precio de los combustibles, el jerarca explicó cómo influye el Impuesto Específico Interno (IMESI). “Se aplica a las naftas y es un porcentaje importante del precio de las naftas. Es un impuesto que se fija una vez por año y se ajusta al IPC. El primero de enero corresponde ajustar el IMESI, eso va a ir al alza. Vinculado a los precios del petróleo y el dólar puede dar una baja y veremos cómo termina dando el número. El informe de Ursea ya salió y no mira estas cosas, mira solo el precio de boca en la planta de Ancap, es una baja. Hay otras cosas que se deben ajustar al alza que se hacen cada tres meses, que es el margen de la cadena de distribución; es decir distribuidoras y estacioneros que también corresponde. Es decir, todo eso va para un lado y el petróleo va para el otro”, dijo Paganini.

Sobre al propuesta del senador nacionalista, Sergio Botana, respecto al fondo de estabilización de precios, Paganini dijo que no se va a implementar. “No la vamos a llevar adelante. Si miran lo que pasó este año con los combustibles, tuvimos una enorme suba vinculada con las crisis internacionales. Uruguay pudo pelotear todo eso y en alguna medida atenuarlo porque no llevamos el precio a la paridad de importación. Ojalá podamos normalizarlo. Notamos que el sistema tiene esta virtud, que la gente comienza a tener visibilidad con lo que va a pasar”, sostuvo.

Agregó: “El gobierno de alguna manera debe ser más transparente, porque tiene que explicar las decisiones que tomamos, discusiones que antes no teníamos. Llegaba el primero de enero y se tomaba una decisión. Uno tiene que explicar, la población ve la transparencia del sistema y en el fondo el sistema va a demostrar que es bueno. En el segundo semestre tuvimos dos bajas importantes de la nafta, tenemos que dar respuesta porqué nos apartamos del PPI, de hecho estuvimos por debajo del PPI”, expresó el jerarca.