Operadores de la UAM demorarán quince años en pagar créditos

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el director general de la Granja, Nicolás Chiesa, se refirió a los reclamos del área comercial de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) por la baja demanda de público y el costo de los alquileres. Dijo que hoy la situación de la granja «es complicada» por la sobreproducción y reconoció que se ha encarecido el costo si se lo compara con el antiguo Mercado Modelo. «Esto se hizo en base a créditos que lo tienen que pagar los operadores. Lo que siempre dijimos era que esto era una mochila pesada para la graja, y a eso hay que meterle mucha gestión», sostuvo.

Agregó que «la mochila» pesará por 15 años, tiempo en el que se terminen de pagar los créditos solicitados: «Hay que buscar la forma de ser más eficientes. Si el mercado funcionaba con 90 personas y hoy tenemos 160. No es que no va a funcionar, se necesita más tiempo, hay que meterle cabeza para gestionarlo bien y cuando se armó el plan de negocio no se fue muy conservador», indicó.

Explicó que lo que sucede en la Central Hortícola del Norte «es distinto» ya que «no tiene créditos», son aportes de la Intendencia y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Aclaró que en el caso de la UAM el único que pone dinero anualmente es el MGAP del fondo de la Granja.

Chiesa reconoció que debido a la situación actual, «probablemente» se debió pensar en subsidios: «Había que haberlo manejado de otra forma pero ya la situación está, es una empresa privada y tiene que ser rentable». Añadió que la empresa tiene que ser autosustentable y la Intendencia tiene que darle garantía a los productores.