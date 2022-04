Mujica, su candidatura preferida entre Orsi y Cosse, y cómo ve propuesta CA sobre precios

970 Universal

El expresidente José Mujica hizo referencia a las candidaturas del Frente Amplio para las elecciones del 2024 y, en entrevista con Punto de Encuentro de 970 Universal, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó la figura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Al ser consultado sobre si la de Orsi es una figura firme para una eventual candidatura presidencial, dijo: "Es un hombre muy abierto y del interior. Yo pienso que estamos en un cambio de época que hasta ahora el capital ha sido un desarrollo muy importante para la sociedad, pero de aquí en más además del capital se precisa de la inteligencia".

Sobre la posibilidad de Cosse a una eventual candidatura, Mujica señaló: "Los dos son buenos candidatos, yo lo veo a Yamandú en ese sentido".

Mujica cuestionó la falta de diálogo del gobierno y argumentó: "No veo ámbito de diálogo por el cuadro psicológico del gobierno. Hoy no existe posibilidad de diálogo con el gobierno, ojalá me equivoque. Este es un perfil concentrado en la Presidencia de la República. Yo no responsabilizo, describo una manera de ser. Se podrá hablar pero no dialogar", argumentó el exsenador.

"Yo tengo conversación con algunos (del gabinete), pero lo hacen clandestinamente. Se cuidan porque si no les tiran de la oreja", confesó Mujica.

En relación a los dichos del presidente de ASSE, Leonardo Cirpiani, quien dijo que quiere privatizar las farmacias de ASSE, Mujica dijo: "Me parece que es la confesión de que no pudo con el asunto. Hay que mejorar la calidad del Estado".

"El Estado tiene errores por problemas burocráticos pero al privado nunca le alcanza lo que gana", dijo el expresidente.

Diferentes socios de la coalición de gobierno hicieron entrega al presidente Luis Lacalle Pou de propuestas para mitigar la suba de precios en la canasta básica. Una de ellas fue la realizada por Cabildo Abierto y aprobada por todos los partidos en la comisión de Hacienda del Senado y, consiste en exonerar de IVA a 19 productos de la canasta básica.

En entrevista en Punto de Encuentro Mujica señaló al respecto: "Creo que es imposible una baja global. La batería habría que concentrarla a favor de los más debilitados. La medida termina siendo que le bajo a la gente que puede pagar".

"Hay sectores que no van a dejar de comer, ni van a sufrir. Pienso que tener políticas diferentes es tener justicia, tener política generalizada significa que los medios de los que se van a disponer es muy poco y en realidad van a incluir gente que puede respirar a pesar de las dificultades», argumentó el expresidente.

No obstante, el exsenador argumentó que el aumento de precios no solo se da por la guerra entre Rusia y Ucrania: "No hay que achacarle todo a la guerra de Ucrania, muchas cosas son rebote de las decisiones que tomó el mundo central".

Sobre la habilitación de venta fraccionada de productos en almacenes y la discusión que se llevará adelante en el Congreso de Intendentes para que la medida se realice en todo el país, Mujica dijo: "Está lloviendo sobre mojado, hace rato el bolichero de barrio está fraccionario. Es bueno que autoricen lo que realmente está pasando".