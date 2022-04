Mieres “Recuperación de salario público está en curso” y reclamo de COFE “no se entiende”

970 Universal

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo en entrevista con Punto de Encuentro en 970 Universal, que en la convocatoria de los Consejos Tripartitos prevista para este viernes se revisarán las fechas por ajuste de inflación, ya que los grupos acordaron un único ajuste a final del período de 24 meses.

Por este motivo se va a sugerir, por acuerdo de partes, que se adelante un ajuste por este año. "Estos acuerdos se produjeron el año pasado, la inflación todavía no tenía el empuje que ha tenido ahora, no había guerra, estábamos en otro contexto, era razonable imaginar que la inflación iba a tener una evolución determinada, bastante en línea, pero eso no ocurrió", explicó.

Consultado por las críticas que realizó el sector privado, luego del anuncio, el ministro dijo que van a respetar los acuerdos porque están firmados. Agregó que puede haber sectores que no estén en condiciones de adelantar el ajuste: "No estamos obligando a nada, estamos sugiriendo la posibilidad de evaluar esa alternativa", señaló.

"Esas mesas refieren a sectores que no son los más afectados, porque los más afectados quedaron en una nueva ronda puente de un año, por lo tanto tuvieron nuevamente pérdida de poder adquisitivo, las empresas están muy afectadas, estoy hablando del sector turístico y vinculado a los espectáculos", indicó.

"La recuperación del salario público ya está en curso, no entiendo por qué a COFE le puede preocupar que le estemos adelantando la recuperación", sostuvo Mieres. Y agregó: "Te va a tocar el aumento del año que viene que será por inflación esperada otra vez y si hubiera una inflación mayor de lo que hemos otorgado en el transcurrir del año pagaremos la diferencia", explicó. Este jueves el gobierno y el PIT-CNT se reunirán para discutir las nuevas medidas.