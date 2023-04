Mentis, una ONG uruguaya que busca tratar los “tabúes” de la salud mental

970 Universal

“Es un mundo caótico para los adolescentes, ¿de dónde se agarran? Hay que crear un lazo para que no se sientan solos”, dijo experta.

La presidenta y coordinadora de Mentis, Josefina Pascale, contó a Punto de Encuentro que la ONG surgió de su experiencia personal como paciente de salud mental. Pascale fue diagnosticada con bipolaridad a los 18 años y, según comentó, es “común” que se desarrolle en las personas durante el comienzo de la edad adulta.

En esta línea, Pascale expresó que Mentis, para los pacientes, trata de darse un tiempo, conversar y ver qué le pasa a cada persona. Asimismo, sostuvo que los varones “están empezando a consultar mucho más”.

“La idea es trabajar con campañas de comunicación, estamos en contacto con el Estado, con talleres en ámbitos educativos y empresariales; estas actividades que estamos haciendo con los medios, comunicando e informando”, dijo.

“El concepto de Mentis, es empezar la conversación de salud mental, que es tabú”, afirmó la psicóloga Pía Irastorza.

Respecto al suicidio, ambas afirmaron que la sociedad debe plantearse por qué suceden estos casos. “Es un mundo caótico para los adolescentes y entonces, ¿de dónde se agarran? Hay que crear un lazo para que no se sientan solos. Hay que naturalizar la conversación de ‘me quiero matar’, no colapsar y acompañar al paciente, poder pensar junto a él. A mí lo que me da resultado es acompañar al paciente en el sentimiento”, sostuvo la experta.