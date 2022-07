Lacalle Herrera se manifestó a favor de TLC con China sin descuidar el Mercosur

970 Universal

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, dijo que fue «razonable» la actitud del presidente, Luis Lacalle Pou, en la Cumbre del Mercosur desarrollada en Asunción, Paraguay. «Me parece una actitud razonable proponer que dentro del esquema se flexibilice, se adecue, sin cortar el vínculo con el propio Mercosur. Me parece que es de gente inteligente adecuar estructuras», indicó.

Lacalle Herrera sostuvo que le «alegra» y le «alarma» coincidir con el senador del Frente Amplio, Danilo Astori, ya que el Mercosur está «bastante rajado» y hubo salidas de la norma de uniformidad que pueden ser positivas. Astori señaló a 970 Universal que si Uruguay concreta el Tratado de Libre Comercio con China (TLC) debería irse del bloque regional, según dijo no hay posibilidad de avanzar solos siguiendo en el Mercosur.

El expresidente agregó que todos están en un momento de «soltura» de «la atadura del Mercosur», que no se debe ver como un mal, sino como una realidad que hay que buscarle la vuelta. «Yo no me apuraría hasta ver si los chinos, que no son niños de pecho, van a firmar el tratado y en que condiciones. Yo creo que ante la importancia que tiene ese mercado alguno se va a plegar y no puede verse en eso una ruptura sino una flexibilización», opinó.

Sobre la posibilidad de ir por dos carriles diferenciados en materia geopolítica y comercial, contestó: «Yo creo que sí, todo se conjuga en la geopolítica, mientras nosotros nos mantengamos con la China, Uruguay y todos los que quieran acercarse, en el plano comercial creo que tenemos todo para avanzar, progresar y ganar», sostuvo. Añadió que hay ambiciones por parte de la gran potencia que es elegir lugares importantes geopolíticamente como el Río de la Plata para acercarse no solo en un tren comercial sino de inversiones.