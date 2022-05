Infectólogo Juan Cristina aconsejó utilizar tapaboca en espacios cerrados

970 Universal

Según el último informe del Ministerio de Salud Pública, correspondiente a la semana epidemiológica del 8 al 14 de mayo, en Uruguay hubo 5.549. El porcentaje de camas de CTI ocupadas en la semana ha sido de 63,4%, mientras que las ocupadas por covid-19 al 14 de mayo fueron el 3,1%.

Ante esta situación en entrevista en Punto de Encuentro, programa emitido por 970 Universal, el infectólogo Juan Cristina señaló : "Siempre es aconsejable utilizar tapabocas si uno va a permanecer en un lugar cerrado sin buena ventilación".

"Hay que acostumbrarse que el tapaboca puede volver", argumentó el especialista. Sobre la sociedad y el “cansancio” que generó la pandemia en la misma Cristina dijo: “Es comprensible, pero hay que saber que esto continúa. Nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con el virus como lo hicimos con la gripe".

"Actualmente tenemos una situación de un pico y se duplicaron los casos en una semana", informó. En referencia a la vacunación y a la apertura de la agenda para aplicar la cuarta dosis Cristina valoró: "Las vacunas no están hechas para que yo no me infecte. La vacuna lo que protege es la enfermedad asintomática grave, me cuida del CTI".