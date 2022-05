Gómez denuncia falta de recursos y solicitará 15 nuevos fiscales en todo el país

970 Universal

En entrevista en Punto De Encuentro. Programa radial emitido por 970 Universal, el fiscal de Corte, Juan Gómez, se refirió a las limitantes que tiene para funcionar la Fiscalía General de la Nación. Actualmente el organismo tiene 687 funcionarios "incluido técnicos y todas las unidades" dijo Gómez y comparó con la situación con la del Ministerio del Interior que tiene 33 mil funcionarios".

"El principal problema es la falta de recursos humanos. Al menos se necesitan 15 fiscales más (para mejorar la atención) 1 en lavado de activos, 1 estupefacientes, 3 en cuestiones de género y 10 en ciudades, algunas capitales que tienen fiscalía de turno único", argumentó Gómez.

"El costo estimado sería a 16 millones de pesos mensuales, con los equipos y pensando en que muchos casos hay que hacer alquileres de locales" adelantó Gómez. No obstante señaló: "Entendemos las dificultades que atraviesa el Uruguay" .

En referencia a las demoras en las actuaciones por parte de la fiscalía Gómez señaló: "Se demora, yo tengo que luchar contra eso. Pretendo que no existan demoras, lo que se olvida la gente es que antes (con el antiguo código del proceso penal), la policía llamaba y el Juez tenia la facultad de investigar o no, y otros asuntos terminaban con sobres cerrados y no había una exigencia de investigación. Hoy denuncia en la seccional y replica en la fiscalía, quizás haya denuncias que no ameritan investigar pero están ahí y se suman".

"Yo lo que advierto es cansancio legítimo de los componentes de la fiscalía que luchan diariamente. Están de turno, finalizan el turno y siguen prácticamente con la misma carga", advirtió Gómez.