Gobierno no prevé desabastecimiento ni descarta aplicar esencialidad en sector supergás

El sindicato de trabajadores de Riogas rechazó la cuarta propuesta presentada para destrabar el conflicto en la empresa, que incluía medidas para asegurar el abastecimiento y disposiciones sobre las sanciones a algunos empleados. En entrevista en el programa Punto de Encuentro (970 Universal), el ministro interino de Industria, Energía y Minería, Walter Verri afirmó que mantuvo una reunión con la gerencia de la empresa Riogas y aseguró que el fin de semana quedará resuelto las demoras en la entrega de garrafas.

«Le mandé un mensaje (al gerente de Riogas) para saber si no tenían ninguna dificultad, en virtud de lo que habíamos hablado (…) una vez que recibí los números de la Ursea ayer y vi que eran similares a lo del día anterior, me puse a la orden por si tenían alguna dificultad para no cumplir con la normalización en la distribución el fin de semana», señaló Verri.

Según datos de la Ursea a la fecha existe 40% de faltante de ese producto, confirmó el jerarca. «El fin de semana pensaban trabajar en turnos extras y por lo tanto estaría resuelto el tema del rezago que tenemos, según informe de URSEA hay algunas zonas con desabastecimiento, hay algunas ciudades que se pueden catalogar como ¨critica¨ la situación, muchos camiones estaban en depósito para repartir hoy», dijo Verri. «La situación se va a resolver tal cual lo acordamos en principio de semana, por lo cuál no hay motivo de alarma de ninguna manera".

En referencia al conflicto en Riogas Verri dijo: «Los negociadores del Ministerio de Trabajo están en busca de una solución, no sé por dónde saldrá. Lo que vemos todos los años en la misma fecha existe un conflicto».

ESENCIALIDAD

Sobre la eventualidad de decretar la esencialidad en el sector Verri dijo : » No lo tengo redactado, pero obviamente es una medida que se ha tomado en otros momentos y puede ser posible tomar, no lo descartamos».

En referencia a la denuncia de vecinos de Casavalle quienes indicaron que no pueden acceder al descuento del 50% en recarga de supergás que estableció el gobierno, mediante el Ministerio de Desarrollo Social, Verri informó que fue notificado de la situación: «Hubo dificultades de instrumentación, se está solucionado».