Funcionarios de Aduana acusan a director de “gastar la plata como él quiere”

La Asociación de Funcionarios Aduaneros presentó una demanda contra el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Aduanas por daños y perjuicios, tras no otorgarse funciones por concurso.

En entrevista en Punto de Encuentro, en 970 Universal, el secretario general del gremio, Basilio Pintos, detalló que hace 10 años están luchando por las reivindicaciones, pero la institución hace “oídos sordos” manteniendo las tareas a “dedocracia”.

“Cualquier chiquilín con sexto año de liceo lee las reestructuras de Aduana y se da cuenta la ilegalidad flagrante que hay ahí”, expresó.

La demanda por US$ 30 millones, presentada en el Juzgado de 9º Turno de lo Civil, fue firmada por el 90% de la plantilla laboral, que equivale a 431 funcionarios.

“Las funciones de conducción del Estado tienen que ser por concurso, por eso yo digo siempre. Yo digo siempre, es una caja llena de plata que le dieron de 2013 en adelante al director nacional de Aduana, Enrique Canon, y al director actual [Jaime Borgiani], que la gasta como quiere. Aunque no le guste lo que yo digo, la gasta como él quiere”, criticó.

Al momento no hay pedido de reunión con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, para plantearle esta tema.

En otro orden, Pintos dijo que hoy Uruguay no puede garantizar un comercio exterior seguro a los exportadores, ya que no se cuenta con personal y tampoco con los elementos tecnológicos como escáner en el puerto de Montevideo y en todas las terminales. “Nos preguntan si teníamos escáner en Nueva Palmira, nunca tuvo. El escáner que tiene el salón de pasajeros del Aeropuerto de Carrasco es del Ministerio de Ganadería, no son nuestros, vos viajás a otros países y ves escáner por todos lados, hasta en los hoteles”, reclamó.

Sobre la medida de cero kilo para la frontera terrestre, señaló: “Para aplicarlo tenés que tener más gente y tener mucho personal capacitado en esa área. Se está usando en cinco kilos con una declaración jurada cada 15 días, que también te trae problemas porque no tenés gente. En 2021 tuvimos una reunión con la Dirección Nacional y llegamos a la conclusión de que con 350 funcionarios volveríamos al ritmo anterior, a fin de año se van más de 60 y a fines de este período de gobierno, en 2024, quedarán la mitad de los funcionarios”.