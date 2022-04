970 Universal

Fiscal del caso Schiappacasse: “No lo podemos condenar por algo que no pasó”

Eso no pasó

El futbolista Nicolás Schiappacasse, de 23 años, fue condenado como autor de reiterados delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, con un delito de receptación, un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos. La condena es de 14 meses que incluyen los 2 meses y 12 días de prisión preventiva –ya cumplidos– en la cárcel de Florida.

En entrevista en el programa Punto de Encuentro de 970 Universal la fiscal del caso, Ana Carolina Dean, dijo que el capítulo Schiappacasse ya fue cerrado pero sigue la investigación vinculada al tráfico de armas en las barras bravas: “El caso derivó en nuevas detenciones. Yo no tengo que haya más jugadores involucrados”, informó Dean.

“La fiscalía tuvo presente la gravedad, en otros casos la persona nunca hubiera tenido la prisión domiciliaria”, dijo la fiscal. “Periciamos el arma, y nunca participó en un hecho violento, no lo podemos condenar por algo que no pasó”, argumentó Dean en referencia a los cuestionamientos surgidos por la condena al futbolista. “Para la fiscalía da lo mismo que sea Schiappacasse o una persona X”, señaló Dean. “Schiapacasse no tiene índole de figura delictiva, eso se notó desde su detención, estaba totalmente arrepentido. Se agarró a tiempo a él y al arma”, argumentó Dean.

Sobre su futuro deportivo y la posibilidad de practicar en la institución Tanque Sisley Dean señaló: “Fue el único cuadro que al momento pretende sus servicios”.