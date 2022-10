Exdirector de Identificación Civil negó amiguismo: “Destitución de Lacoste, injustificada”

970 Universal

Ruben Amato, exdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), desmintió en entrevista con Punto de Encuentro de Radio Universal que durante su gestión hayan trabajado por amiguismo, y dijo que la destitución del subdirector de la DNIC, Alberto Lacoste, fue injustificada. “Lacoste tiene toda su trayectoria; lo conozco de los 18 años, trabajó en Jurídica conmigo. Es un dolor lo que le pasó, para mí, injustificadamente”, indicó.

Lacoste fue apartado del cargo por agilizar el trámite del pasaporte de Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo aún prófugo. La noticia sobre su remoción y las razones fueron dadas por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en sesión parlamentaria.

Amato, que fue el director de la DNIC desde 2007 hasta el 1° de marzo de 2020, y es abogado y docente Grado 3 en la Universidad de la República, explicó que le daban una mano a todo el que lo necesitara, pero con justificación, y puso como ejemplo personas que se encontraban en tratamiento médico y necesitaban adelantar el trámite para poder operarse.

Además, el exjerarca sostuvo que, cuando en su dirección pasaba algo, daba cuenta al ministro. “Yo siempre le decía: ‘Si yo me opongo a algo es para defenderle las espaldas, no es porque esté poniendo palos en la rueda. Usted me tiene acá para que yo defienda la institución y no se cometan errores’. Me podrán creer o no; pasé por cuatro ministros, [y] a todos le ponía mi renuncia al cargo, porque me parece que es lo que corresponde”.

Por otra parte, expresó que cuando le pedían algo, consultaba si era pertinente. Aseguró, por último, que nunca le dieron una orden improcedente o indebida.