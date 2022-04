970 Universal

Eduy21: “No vendrá reforma salvadora, y menos desde una oficina. No hay más Varelas”

Eduy21 se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y le propuso un acuerdo multipartidario para replantear el tema educativo y convertirlo en uno de los temas centrales del debate nacional. En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el presidente del movimiento, Juan Pedro Mir, dijo que “es posible que Uruguay encuentre acuerdos interpartidarios, porque hay interesantes bases en común para llevar adelante las propuestas” y se está partiendo de cero. Agregó que ya enviaron las cartas de solicitud de entrevista a todos los partidos políticos y trabajan para mantener encuentros en las próximas dos semanas.

Mir sostuvo que deben insistir en el tema educativo para que no quede entre paréntesis y “que los actores políticos se animen a dar señales”. Indicó que, tras dos años de pandemia y de crecimiento de la pobreza en niños y adolescentes, es necesario desarrollar la extensión de tiempo pedagógico en primaria y secundaria. “Es una necesidad imperiosa para la sociedad, es una necesidad para los jóvenes, esa expansión de modelos puede ser articulada con modelos de la sociedad civil”, dijo.

Tras el encuentro, señaló que el presidente de la República mostró “cierto escepticismo” ante la posibilidad de acuerdos con todos los partidos, porque “ya se vivió”. En ese sentido, añadió: “Lo que puso un poco en la pelota nuestra de tejer, cómo nosotros somos capaces o no de construir y sostener la agenda. Hay una situación con el marco curricular nacional, que plantea el Codicen, que es una oportunidad interesante para que la sociedad discuta qué modelo o qué tipo de educación quiere para sus niños en los próximos 20 años”. El presidente de la organización informó que no van a mantener más encuentros con el gobierno hasta no realizar la ronda de reuniones con los partidos políticos.

“Junto con la esperanza, uno como viejo maestro intenta que el tema educativo no deje de estar en la agenda. El éxito del modelo educativo depende de las sociedades democráticas, la escuela no puede todo, pero nada se puede sin la escuela”, dijo Mir y remarcó que el crecimiento de las cárceles, de la violencia familiar y de las situaciones de exclusión social no es responsabilidad de la educación.

“Esto siempre es una tarea permanente, no va a venir la reforma salvadora, mucho menos desde una oficina, que va a tener las transformaciones educativas. No hay más Varelas”.