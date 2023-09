Edila blanca contratada en Salto Grande respondió a Manini y recordó el caso Irene Moreira

970 Universal

Florencia Supparo, edila del Partido Nacional, excoordinadora de Desarrollo Regional del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) e integrante de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, afirmó que en “Salto Grande se continúa trabajando de la misma forma”, ya que el nuevo presidente de la CTM, Martín Burutarán, es mano derecha del saliente Carlos Albisu.

En entrevista con 970 Noticias, de radio Universal, Supparo fue consultada sobre si el resto de los cargos de confianza de la CTM deberían renunciar como reclaman distintos socios de la coalición, como por ejemplo el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. “No, por supuesto que no”, respondió.

“Creo que Manini Ríos esto lo hace personal, porque no entendió que el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda [Irene Moreira] fue a la ministra, y no fue a su esposa. O sea, la coincidencia era que la ministra era su esposa, porque Manini Ríos definitivamente no tenía a quién poner cuando le toca designar cargos; puso a su esposa y, después, como dice el presidente Lacalle, a él no le tiembla el pulso para pedir la renuncia a aquellos ministros que no cumplen con los lineamientos del Gobierno y del presidente. Así que el problema ahí es de Manini y tiene que mirar un poquito para adentro”, expresó la dirigente blanca y empleada en Salto Grande.

La edila, además, apuntó en su diálogo con radio Universal contra la finalización de su contrato en el Ministerio de Desarrollo Social, situación que calificó de “injusta”, ya que cumplía con su horario y el trabajo en territorio. Agregó que, a pesar de los tres trabajos (como edila, en el Mides y en Salto Grande), lograba completar con todos los requerimientos. “Ese fue el arreglo que hice con Pablo Bartol y Armando Castaingdebat”, indicó en relación al exministro y exsubsecretario de Desarrollo Social.

Añadió que, ante la no renovación de su contrato por parte de la gestión del ministro Martín Lema, entendió que era pertinente iniciar una denuncia por acoso. “Lo que yo hago es una denuncia por acoso, porque a cualquier persona que le cambian las reglas laborales de manera unilateral, porque nadie se sentó conmigo a decir ‘che, Florencia, mirá, queremos que cumplas más, y sino cumplís bueno…’. Nadie hizo eso, sino que fue un verticalazo, yo hago una denuncia por acoso. Y ahí arranca una investigación que yo pido en el Mides”, sostuvo.

Supparo también se refirió al impacto político que generó la situación en Salto Grande y dijo que “hay que ver la película completa”. Aseguró que parte de la situación, y en especial lo que implica a su trabajo, “fue un circo armado por [el intendente frenteamplista de Salto] Andrés Lima, y es un problema a nivel de Salto y no nacional”.

“Lima no puede hablar de ética. Salto es el departamento con mayor desempleo, mayor pobreza, mayor informalidad; tiene más de 300 cargos contratados por monotributo en la Intendencia y eso sí es ilegal”, remarcó.

Finalmente, se refirió a su futuro político y su adhesión a Sumar, sector liderado por Laura Raffo. “O me iba con Laura o me quedaba en mi casa; por mi forma de hacer política, no había lugar en esa línea en Aire Fresco”, aseguró. “Me quedo tranquila que sigo aportando al partido en el herrerismo desde el movimiento Sumar”, cerró Supparo.