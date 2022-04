Daniel Sturla: “Con el referéndum quedaron los ánimos crispados”

970 Universal

Sobre la eutanasia, el arzobispo de Montevideo dijo que no es momento de tratar un tema que “divida las aguas”.

El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo en entrevista con el programa Punto de Encuentro de radio Universal que “con el referéndum quedaron los ánimos crispados” y que, en ese sentido, la Semana Santa será “una semana de reencuentro”.

“Estamos lejos de una grieta, el caso más cercano tenemos a Argentina, tenemos que cuidar eso, o incluso Perú que su presidente tiene que cambiar nuevamente su gabinete”, señaló Sturla. El cardenal destacó los altos índices de democracia que tiene Uruguay comparado con otros países: “Tenemos que estar orgullosos de nuestra democracia pero debemos cuidarla”.

Consultado sobre las personas en situación de calle, Sturla analizó: “En 2020 vimos más gente en la calle, en 2021 bajó gracias a un gran trabajo del Mides. Uruguay tiene una realidad muy difícil en los asentamientos y en las cárceles, eso escapa a los partidos políticos y hay que verlos como sociedad”.

“Se va quedando una subcultura muy dura de pobreza, complicada por el tema drogas”, sentenció el Cardenal.

Sobre una eventual visita a Uruguay del Papa Francisco Sturla señaló: “Al papa Francisco no le agrada hablar del tema. Él vendría encantado a Uruguay pero no vendría sin ir a la Argentina. Yo creo que cada vez se hace más difícil que Francisco venga a Argentina. Entiendo que por ahora no es posible que el papa venga”.

Uno de los grandes proyectos que analizará este año el parlamento es de la eutanasia. Fue presentado en 2020 por el diputado colorado, y actual presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, y ahora se encuentra en la Comisión de Salud.

Sobre ese tema, Sturla dio sus argumentos en contra: “Me parece que con lo de la eutanasia, como otras cosas también, no somos conscientes de hasta dónde se abre una puerta que crea una mentalidad distorsionada con respecto a algo fundamental que es el respeto a la vida humana, hay que ser muy cuidadosos”.

Sobre el momento en que fue presentado el proyecto, señaló: “Creo totalmente inoportuno que en este momento en el Uruguay se trate o se busque un tema que divida las aguas en algo fundamental como lo es la vida humana”.

“Al igual que el diputado Ope Pasquet, estoy de acuerdo con la muerte digna, ¿quién quiere que alguien sufra?, nadie, eso no puede estar en discusión, el tema es desde el punto de vista de la fe que la vida es un don de Dios del cual uno es administrador, uno no es dueño absoluto”, argumentó el cardenal.

En referencia a la posibilidad de ir a la Comisión de Salud para presentar argumentos en contra del proyecto Sturla dijo: “La iglesia tiene muchas más personas que podrían dar mejor que yo respuestas a las inquietudes que tiene. Hay médicos católicos que han estudiado el tema, es decir no necesariamente tengo que ir yo, pero por supuesto si me llamaran iría”.