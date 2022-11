Criminólogo a favor de celulares, alcohol y marihuana en cárceles, con restricciones

970 Universal

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, Germán Aller, sostuvo que el uso de celulares y el consumo de alcohol y marihuana debe estar permitido en cárceles. En el caso de los teléfonos móviles, deben autorizarlos para “no violentar la Constitución”, pero con ciertas restricciones, con la sugerencia de poder intervenirlos. “No es de sensatez, por más que yo respeto la opinión contraria, pero estoy convencido hace décadas que hay que permitir el celular racionalmente, el individuo no está incomunicado”, dijo.

Por otra parte, sostuvo que “es muy difícil” encontrar en el mundo cárceles donde no se consuma alcohol, por lo tanto su visión es que debe estar permitido. “Yo siempre he sido liberacionista del tema de las drogas pese a que no soy consumidor de drogas ilícitas y de las lícitas las menos posibles, pero las cosas hay que llevarlas en su justa medida. La marihuana en Uruguay ha sido siempre permitida, no tuvo un solo día de su historia donde estuvo prohibida, lo que se tiene prohibido es determinadas formas de acceso, el preso no tiene ningún obstáculo, en teoría, para ser consumidor de marihuana o alcohol, sin embargo el sistema no se lo permite”, indicó.

Aller puso como ejemplo la cárcel de Tenerife, donde los reclusos en el almuerzo acceden a tomar cerveza en cada comida o a sustituirla por un vaso de vino, sin comercializar o pasarse de la medida permitida. “El alcohol funciona como un elemento de cierta descompresión, […] yo no creo que tomar una copa sea un problema, al contrario”, opinó. Agregó que en muchas cárceles del mundo, a los adictos a las drogas se le propina la misma para sustituir su adicción e ir bajando la dosis, pero no se le quita.