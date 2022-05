970 Universal

Criminólogo Aller: “Patrullaje requiere inteligencia, no basta con el policía en la calle”

No creo que sea casual, ni algo que se haya dado por una circunstancia pasajera", opinó sobre el aumento de homicidios.

En entrevista en Punto de Encuentro, programa emitido por 970 Universal, el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, Germán Aller, analizó el aumento de homicidios en mayo.

En esa línea, el especialista señaló: "No creo que sea casual, ni algo que se haya dado por una circunstancia pasajera. Esto es la consecuencia de un proceso que se viene gestando de un tiempo atrás (de varias décadas)", puntualizó.

"La forma de matar da la pauta clara de los mensajes que quieren trasmitir" estas organizaciones, sostuvo Aller.

Sobre el movimiento de la delincuencia en los diferentes barrios de Montevideo, Aller analizó: "Mucha persona que no estaba dispuesta a delinquir dentro de su barrio, hoy en día ese código ya no lo tiene. Antes el delincuente se desplazaba más para delinquir, hoy ya no".

En referencia al vínculo entre la policía y la sociedad: "Pasaron décadas, de la última dictadura, y el divorcio con la policía parece no terminarse. El policía a veces tiene un gran problema de comunicación con la población", sostuvo Aller.

En relación con la situación del sistema carcelario en Uruguay, Aller sostuvo que Uruguay debe tratar el tema de diferente manera a como se trata en las cárceles sudamericanas: "Si los tratamos mal como en las diferentes cárceles sudamericanas, es lógico que al salir esa persona deteste a la sociedad", señaló.