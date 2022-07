Conrado Ramos: “En promedio un funcionario público falta 32 días al año”

970 Universal

La falta que me haces

En entrevista en Punto de Encuentro, programa emitido por 970 Universal, Conrado Ramos, director de la Oficina de Servicio Civil explicó la situación de ausentismo que se genera en la órbita pública. «Hay gente que hace años no va a trabajar al Estado. Ayer (martes) informé los índices de ausentismo en el parlamento (de más de 180 días). Supuestamente ahora hemos ido perfeccionando, introduje modificaciones en la Rendición de Cuentas, como por ejemplo la junta médica, y perseguir a los jerarcas que no llaman a la junta medica», explicó Ramos.

«En promedio un funcionario público falta 32 días en el año, además de sus licencias. A nosotros nos dicen que siempre distorsionamos, por ejemplo, en el Ministerio del Interior la cifra sube a 42 días», advirtió.

El jerarca dio un ejemplo sobre una situación en la oficina en la cual trabaja : «Vino un funcionario y me dijo que tenía que hacer un trámite la semana que viene, le respondí ‘no, estamos tapados de trabajo’ y me responden entonces me certifico. Tengo cada anécdota, es maravilloso».

Presentismo

El jerarca también se refirió al presentismo que persisten los funcionarios públicos, un acuerdo firmado en la pasada administración: «Me reuní con COFE y me explicaron que el objetivo era para evitar el ausentismo. Los índices dicen que cada vez faltan más», señaló. «Por lo menos cámbienle el nombre, te certifica 90 días de corrido, igual te pagan la mitad del presentismo. Al Estado le vale 500 millones de pesos, es mucha plata», advirtió.

«La ciudadanía eso no lo sabe, descubrimos a un funcionario en un ministerio que cobra 180 mil pesos de compensación, ¿quién es, Messi?», se preguntó Ramos.