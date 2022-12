Bottinelli: Economía y seguridad pública, desafíos para el Gobierno en 2023

970 Universal

El director de Factum y sociólogo, Eduardo Bottinelli, fue entrevistado en Punto de encuentro por 970 Universal, y realizó un balance político del 2022 en Uruguay. Recordó los acontecimientos más relevantes en esta materia desde el punto de vista del Gobierno. Además, remarcó cuáles serán los desafíos del Ejecutivo en el 2023.

Respecto a la Ley de Urgente Consideración (LUC), indicó que lo que más eco ha causado son los casos de Sebastián Marset y Alejandro Astesiano. En tanto, recordó la complejidad del referéndum. “Acá se deben hacer dos lecturas. Una es la favorable al Gobierno, que es de la cual se aferra, y es que la LUC se mantuvo. Pero el resultado necesita otra lectura, y es que ganó pero por muy poco, cuando las condiciones de la imagen que se había construido del Gobierno y del presidente se encontraba en uno de sus mejores momentos”.

Bottinelli acotó que, desde el referéndum en adelante, existió una pérdida del Gobierno en la capacidad de organización de la comunicación. Desde ese punto de vista se debe empezar a leer ese proceso, dijo.

“Luego aparecen estos casos [Marset y Astesiano] en donde el Gobierno hasta ahora ha tomado la decisión clara, por más que no es explícita, de minimizar el tema. La gran dificultad, incluso para ordenar la comunicación, es que no se sabe qué es lo que viene. Esta cuestión que se filtran los chats, el Gobierno no sabe qué es lo que viene. Ante resultados positivos es fácil capitalizar en la figura presidencial, sobre todo cómo está desempeñándose. Ahora el problema es que cuando las noticias son negativas, es difícil sostener eso. Nosotros estamos muy informados permanentemente. Lo que no se está detectando es que en el conjunto de la opinión pública esto haya permeado, ni el caso de Astesiano, Marset y seguridad social”, expresó.

El Gobierno y los desafíos

El sociólogo indicó que debe mostrar realizaciones de cara al 2023 en aspectos donde ha estado vulnerable. “Esto pasa por cuestiones económicas, no las macroeconómicas, eso a la gente no le va ni le viene. Ingresos y precios con la pandemia en el medio, son los peores evaluados del Gobierno desde hace dos años y medio. La gente tiene la misma evaluación sobre la gestión del Gobierno en la microeconomía. En seguridad pública, el Gobierno marca la baja de los delitos, pero la percepción del manejo de la seguridad pública ha empeorado. Lo hizo al comienzo del año y se mantuvo estable en el resto”, manifestó.

Congreso de Intendentes

Sobre lo acontecido en el Congreso de Intendentes, Botinelli manifestó algunas consideraciones respecto a la postura del Frente Amplio de que existiera una presidencia compartida. Indicó que, a su entender, el Frente Amplio cometió un error, pero no por el hecho en sí mismo. Dijo que se trata de la señal que está dando de manera interna a sus estructuras y el resultado final a su militancia. “Lo que sale, en definitiva, es que no se pusieron de acuerdo”, sostuvo.

“Hubo un error táctico, estratégico. ¿Cuál es el rol de las distintas estructuras del Frente Amplio en definiciones políticas? Esta definición era importante. La noticia, en este caso, es quienes no asumieron en este caso. Ahí no participó el Frente Amplio en la decisión, fue el presidente junto con los dos potenciales candidatos. Entonces, ¿dónde está la estructura del Frente Amplio para definir estos temas? No participa. Eso es una señal compleja para el propio partido de manera interna. La decisión final es ceder el espacio. Fernando Pereira, Carolina Cosse y Yamandú Orsi decidieron que era una presidencia compartida y que no había plan B”, sostuvo.