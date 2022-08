Bergara: Comparar casos Morabito y Marset “sirve para marear y revolver”

970 Universal

“El Gobierno no actuó con prudencia y cautela, actuó exprés”, expresó el legislador frenteamplista.

No me vas a comparar

Los ministros del Interior, Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, serán interpelados el próximo lunes 22 tras el polémico caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quién se le entregó un pasaporte cuando estaba detenido en Dubái.

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el senador del Frente Amplio, Mario Bergara, dijo que la expedición del «pasaporte exprés» fue lo que permitió evitar que fuera deportado. «Nosotros no hacemos ninguna afirmación contundente hasta no escuchar las explicaciones, está claro que para evitar suspicacias hay que tener explicaciones muy claras. El Gobierno no actuó con prudencia y cautela, actuó exprés», expresó el legislador.

Consultado por la comparación que realizó el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, apuntando a Morabito y Marset, respondió: «No entiendo la comparación, fue desgraciada la situación con respecto a Rocco Morabito (fugado de Carcel Central en 2019), no vemos la relación. Sirve para marear y revolver, acá es bien nítido, un caso no tiene que ver con el otro». Domenech había afirmado que los casos son «de alguna forma gemelos».