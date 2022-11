Batlle sobre reforma de seguridad social: “Hacer el mejor proyecto y acercar las partes”

970 Universal

El senador del Partido Colorado, Raúl Batlle, fue entrevistado en Punto de Encuentro en 970 Universal, sobre la reforma de la seguridad social que busca implementar el gobierno. El integrante de los colorados había manifestado anteriormente que se necesitaba más tiempo para la discusión sobre este tema.

“Creo que el ideal es más diálogo. Siempre que uno puede dialogar más para cosas que va a afectar el futuro de la gente de manera importante, creo que es sano dialogar más. Me refiero a los partidos, los sectores sociales han estado, están presentes y siguen pasando por la comisión. Ahí hay bastante información y diálogo. Capaz que nosotros somos lo que necesitamos dialogar más para un mejor proyecto. Muchos de los que estamos hoy votando no vamos a vivir esto. Cuando esto se implemente, seguramente estemos todos muertos. Tenemos que hacerlo con consciencia y sabiendo que lo que se vota es lo mejor para todos”, expresó el senador por el Partido Colorado.

Batlle expresó que es partidario de un sistema de ahorro que de reparto. Acotó que lo más importante que tiene las reforma es que si se extiende a cinco años la edad jubilatoria cambian dos cosas. “Cambia la cantidad de activos versus pasivos y también cambia la cantidad de ahorro que yo personalmente hice”.

Al ser consultado sobre el sistema que propone el Frente Amplio para que las personas puedan optar por el sistema actual o el que propone el gobierno, expresó lo siguiente: “Si yo hago un sistema para cambiar el sistema de cálculo de la jubilación y llego al final y digo pero resulta que la forma anterior daba mejor, va a ser toda la población la que lo haga, y el sistema quiebra. Nadie sabe cuál va a ser el partido de gobierno que dentro de 30 o 40 años, va a recibir los beneficios de esto. Esto es un llamado a la oposición, tratemos de hacer el mejor proyecto posible y acercar las partes. No importa el color, esto no es política, se trata del bien de todos. Si llegamos todos a una misma postura en cuanto a la edad, tenemos una buena parta del camino andado. Si me preguntas, dentro del Partido Colorado, la posición de los técnicos es hacer más el sistema hacia reparto que al sistema de ahorro”, expresó.