Bartesaghi dijo que Uruguay “da muestras claras” de avance “unilateral” en el Mercosur

El doctor en Relaciones Internacionales y director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, habló en Punto de Encuentro en 970 Universal sobre la cumbre del Mercosur que tendrá lugar el 5 y 6 de diciembre en Montevideo. En el evento, Uruguay hará entrega de la presidencia Pro Tempore a Argentina. Además, Bartesaghi hizo referencia a las manifestaciones de los socios del bloque, tras la decisión de Uruguay de negociar su ingreso al Tratado Transpacífico.

“Es un aviso. Lo llamativo es que está Brasil, porque, como saben, ya veníamos avanzando en la flexibilización, especialmente con China, y Brasil permitió que esto ocurra. Luego tenemos la postura rígida e intransigente de Argentina, pero lo llamativo es esta declaración es que se suma Brasil. Es más bien un mensaje político, porque del punto de vista jurídico-comercial, ahora Uruguay no inició ninguna negociación”, comentó. “Otra discusión es cómo nos está yendo con eso, nos está costando encontrar pareja de baile, pero está claro que la decisión Uruguay la tiene tomada. También la ha defendido desde el punto de vista jurídico, no nos olvidemos que en las cumbres anteriores han sido siempre la misma discusión. Argentina entiende y tiene otra interpretación de los tratados. Lo que sí comparto, es que Uruguay ha formalizado con estos dos hechos (China y Tratado Transpacífico), su intención real de avanzar de manera unilateral”, expresó.

Sobre la cumbre, que comenzará la semana entrante, Bartesaghi señaló que se repetirán las mismas situaciones que en las cumbres anteriores.

“Vamos a tener a un Alberto Fernández dando su opinión y a Lacalle Pou dando la suya, con la ausencia de Jair Bolsonaro. Lo histórico es que Brasil es el 70% de cualquier variable del Mercosur. En dos reuniones consecutivas el presidente Jair Bolsonaro no va a estar y eso es histórico, e indica la realidad del Mercosur. Es impresionante que el presidente de Brasil no esté presente. En Asunción, durante la cumbre anterior, festejamos el cierre del acuerdo Mercosur-Singapur. Lo lamentable es que no se logró el acuerdo, porque Argentina no estaba dispuesta cerrarlo en ese período. En lugar de cerrarlo rápidamente tenemos un acuerdo paralizado en su proceso de incorporación”, puntualizó Bartesaghi.

El analista expresó que no ve viable que Uruguay pueda convencer al resto de los socios del bloque para que se sumen a tratado. “En la cumbre vamos a tener discursos y retóricas. Fernández está ciertamente más fortalecido, porque ahora tiene un aliado en la región. Está esperando a Lula para avanzar en tener más fuerza y poder sostener con más seguridad su visión política sobre el Mercosur y las políticas proteccionistas”.

El profesional indicó que el 2023 será un escenario complejo para Uruguay. “Está la propuesta del reingreso de Venezuela, hay que pensar cómo se va a tomar esto Uruguay. Brasil y Argentina quieren que reingrese Venezuela, y que termine de ingresar Bolivia. Estamos repitiendo políticas un poco del pasado”, expresó.