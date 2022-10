Andrade: Gobierno controla Coordinadora de Ollas por “desesperación” ante caso Astesiano

970 Universal

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el senador del Frente Amplio Óscar Andrade se refirió al debate por la entrega de alimentos tras la polémica registrada con la Coordinadora de Ollas Populares (CPS), y dijo que “hay decisión de no redistribuir” pese a que tenemos nivel récord de exportaciones.

Asimismo, reclamó falta de medidas en la política salarial y redistributiva para que el crecimiento económico se vea reflejado en las condiciones de vida de las personas. “Agarrársela con las ollas teniendo las auditorías que tiene el Mides, con las irregularidades que tuvo para la distribución de sus canastas ‘Tuapp’, aparecen millones de pesos sin respaldo, sin documentación, miles de cobros indebidos […] ponerse con ese nivel de exigencia con las ollas populares no parece indicado”, expresó.

“Poner la lupa sobre los vecinos que están organizando un guiso para que coman 40, 50 personas, como pueden, parece un poco mucho. No debe haber ollas regulares, una olla popular se organiza como puede, no sabés qué vecino viene, cuántos platos tenés que dar, tenés o no tenés gente que la pueda atender. Armar de eso una gran noticia, salir al otro día medio desesperado, cuando vos tenés este escándalo, tiene que ver con un momento del Gobierno muy malo”, opinó el legislador.

Y agregó que el contexto en el que sale el Gobierno a controlar a la CPS tiene que ver con una “desesperación” por hablar de otra cosa que no sea lo sucedido con el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

“No son las ollas las que dicen que aumentó la pobreza infantil, es el INE (Instituto Nacional de Estadística), no te pelees con las ollas”, sostuvo, y añadió que no se necesitan los informes de la Coordinadora ni de la Facultad de Ciencias Sociales para tener números que alertan: “Se intenta que no se discuta sobre los datos y las investigaciones que no confirman tu relato”.