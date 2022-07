Academia Nacional de Ciencias espera que Legislativo “recapacite” y asigne más recursos

970 Universal

La Academia Nacional de Ciencias se manifestó disconforme con el presupuesto que le otorgará el Gobierno en el proyecto de Rendición de Cuentas.

Eduardo Manta, secretario de la institución, dijo en entrevista en Punto de Encuentro (970 Universal) que la noticia fue una sorpresa para «nada agradable». Añadió que confía que tras la discusión parlamentaría se pueda asignar más recursos para la ciencia: «Esperemos que el Poder Legislativo pueda recapacitar sobre esto, esperemos que a través del diálogo abierto, con concepciones políticas de desarrollo, se pueda cambiar esto».

«Cuando uno habla con los actores políticos, evidentemente todos están de acuerdo en que estamos en la era del conocimiento y que un país que no desarrolla sus acciones en ciencia y tecnología no tiene un futuro muy promisorio», dijo. Agregó que la preocupación es porque no se dio «ninguna señal»: «Lo vemos básicamente como una renuncia a avanzar en una estrategia de desarrollo del país, no es más ni menos que una concepción política», opinó.

Manta aclaró que su rol no es «defender o pegarle» al anterior o actual gobierno pero remarcó que el Frente Amplio tenía programas con fondos pese a no llegar al 1% que se había prometido. A título personas dijo: «Hoy me parece que las mínimas señales se perdieron. La impresión que a uno le da es que se ha perdido el concepto de planificación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto».