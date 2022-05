"Ni soy, ni fui, ni seré colona" dijo la ministra Irene Moreira

970 Universal

El teniente coronel retirado Roque Moreira fue observado por el Ejército en 1974, por el negocio que hizo con el Instituto Nacional de Colonización (INC) para obtener dos fracciones de campo en Artigas, informó El Observador.

En entrevista en Punto de Encuentro, programa emitido por 970 Universal, la ministra de Vivienda, e hija de Roque Moreira, Irene Moreira señaló: "Ni soy, ni fui, ni seré colona. Nunca fuimos colonos, con eso demostró que no era (colono) porque si no, no hubiera podido seguir siendo militar hasta el año 82 que hace su retiro voluntario".

"Estoy deseando que se expida Colonización , su parte jurídica, nosotros también lo estamos preparando porque quiero que de una vez por todas quede aclarado que no fuimos ni somos colonos" dijo Moreira.

En esa línea la ministra explicó la situación : "Colonización compró ese campo, a menos del año lo vendió porque no era apto para colonos, es una zona inundable, contra el río y un monte. Se hizo un llamado para dos terrenos, se presentaron varias personas, mi padre resuelve comprar uno, fue el mejor postor y se pagó durante varios años como se establecía (en el contrato). Posteriormente el terreno se vendió, ahora lo adquirió una sociedad anónima. Nunca en la vida, en más de 50 años, tuvimos un contacto con Colonización", sentenció la jerarca.

"Estamos muy conscientes que nunca fuimos ni somos colonos", sostuvo Moreira. La ministra comparte que esta situación se trató de una operación política "que va contra la Ley de Urgente Consideración. Estoy deseando que se aclaré" señaló.