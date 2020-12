25 años del Portal: cuando “los muchachos de Montevideo” se hicieron noticia

Informe

Por Gerardo Carrasco

gcarrasco@m.uy

Érase una vez un cambio de década que significaría mucho más que la modificación de un numerito en el almanaque. La polvareda levantada por la caída del Muro de Berlín todavía no terminaba de asentarse, y sus escombros sepultaban al "siglo corto" del que hablaba el historiador Eric Hobsbawm. Mientras semejante terremoto geopolítico acaparaba todas las miradas, nuevas tecnologías comenzaban a cambiar el mundo de una forma que pocos entonces podían imaginar.

En el Uruguay de comienzos de los 90, la palabra Internet no formaba parte del vocabulario de nadie y las computadoras todavía eran, a ojos del ciudadano común, una suerte de juguete caro. Pero todo eso cambiaría rápidamente.

El 26 de julio de 1990, el Premio Nacional de Ingeniería recaía sobre un equipo liderado por los ingenieros Juan Grompone y Fernando Brum, responsable de la creación de URUPAC, una red de comunicación que podría considerarse como "la Internet antes de Internet" en nuestro país. En ese equipo se encontraban también dos jóvenes profesionales: los ingenieros Marisa Casamayor y Víctor Villar, quienes junto al también ingeniero Javier Serra comenzarían el año siguiente un singular emprendimiento.

En tiempos en los que la computadora no estaba tan masificada, Ringo era una especie de santuario en un emergente Montevideo COMM.

Buenos Aires te espera

Abocados a la creación de software e incursionando en las nuevas formas de conectividad, los tres jóvenes socios se encontraron con una dificultad: el mercado nacional en ese rubro era casi inexistente. Por eso -como los cantantes y los actores- dirigieron la mirada hacia el otro lado del charco. Allí -recuerda Serra- lograron comercializar un software de comunicación electrónica diseñado para agencias de viajes. "Ahí vienen los muchachos de Montevideo" decían a modo de bienvenida los empresarios argentinos. Esa denominación de origen quedaría marcada a fuego en la naciente empresa: Montevideo COMM, y luego en Montevideo Portal.

Noticia de tapa

Las mil y una formas de cocer un huevo, la dirección en la que soplaba el viento durante la Batalla de Trafalgar, la evolución de la Tabla Periódica de los Elementos, todos y cada uno de los tangos grabados por Carlos Gardel... relevante o baladí, casi todo el saber humano está hoy al alcance de un click. Pero no era así a fines del siglo pasado.

En aquel entonces, el papel impreso era todavía la forma privilegiada de adquirir conocimiento. Así, y en busca de datos frescos, los tres emprendedores devoraban todas las revistas de informática que llegaban desde Estados Unidos. En una de esas publicaciones se toparon con un titular inspirador: "Portals: the best place to start" (Portales: el mejor lugar para empezar).

Esa sugerencia en letra de molde les ayudó a confirmar un rumbo que ya habían iniciado. De ese modo, y sobre los cimientos de ensayos anteriores, en noviembre de 1995 quedaba en línea la primera versión de Montevideo Portal.

Se trataba una página sumamente sencilla con una miscelánea de contenidos, entre los que destacaban una sala de chat propia y el primer servicio de correo electrónico gratuito 100% uruguayo, @montevideo.com.uy, algo que -recuerda Villar- fue fundamental para democratizar la comunicación de los usuarios del portal. Como propuesta informativa, la modesta web tenía espacio para una sola noticia. En un principio se actualizaba semanalmente, luego se hizo a diario y después, al comprobar que el número de lectores crecía, la actualización pasó a efectuarse dos veces cada jornada.

Visto desde hoy, ese ritmo noticioso no resulta especialmente frenético. Sin embargo, es necesario recordar que entonces la mayoría de los medios carecían de versión web, algo razonable dado que los internautas eran pocos. En cuanto a los periódicos, solían limitarse a cargar cada mañana su edición del día.

Ya en aquellos años 90, Montevideo COMM ofrecía en Uruguay una modalidad de conexión con tarifa plana, algo totalmente innovador para la época.

El Ingenierio Javier Serra, uno de nuestros directores, entre computadores, impresoras y hojas, en los inicios del viaje.

Saltar con red

En el inicio del nuevo siglo, y a medida que la conectividad crecía en Uruguay y el mundo, leer noticias en Internet dejó poco a poco de ser algo exótico. Se hizo entonces necesario agrandar la casa.

A principios de 2003, cuando el país entero procuraba mantenerse a flote en medio de una crisis catastrófica, Montevideo Portal decidió subir la apuesta contratando como editora general a María Noel Domínguez, una periodista que, pese a su juventud, ya acumulaba experiencia en medios impresos y también en periodismo digital, y que continúa dirigiendo el Portal hasta la fecha. Con ella al timón, comenzó un lento pero sostenido proceso de crecimiento. Pronto se sumaron más reporteros, nuevas secciones y la elaboración de contenidos propios.

Por esos mismos tiempos y junto con Antel, Montevideo COMM comenzaba a hacer familiar la sigla ADSL, el nombre con el que los uruguayos comenzamos a conocer la banda ancha

Como primer medio uruguayo exclusivamente digital, Montevideo Portal supo marcar rápidamente un estilo a la medida de los nuevos tiempos. Los titulares con un toque de humor o ironía se convirtieron en un sello de identidad, así como su dinámica que procuraba informar en tiempo real, desprendiéndose de los esquemas horarios de la prensa tradicional.

De aquellos tiempos, Domínguez recuerda la necesidad de superar ciertos desafíos que hoy resultan casi inverosímiles. Por ejemplo, la conexión a Internet se hacía de forma telefónica mediante dial-up, lo que resultaba costoso y además ocupaba la línea de teléfono. Los usuarios se conectaban sólo por unos minutos cada vez: lo justo para enviar y recibir correos y darle un vistazo rápido a la red. Por ello, era necesario presentar la información de manera ágil, breve, criteriosa y bien seleccionada.

Poco a poco, Montevideo Portal se fue poniendo los pantalones largos en el competitivo ambiente de los medios noticiosos. Domínguez recuerda sus inicios al frente del proyecto, cuando el Portal crecía a diario en seguidores, pero todavía no poseía el alcance que conseguiría poco después. En aquel momento, hacer una entrevista telefónica requería un prefacio y un epílogo. El primero consistía en explicarle al entrevistado qué cosa era eso de Montevideo Portal. El segundo, informarle que la entrevista no la leería en ningún periódico ni la escucharía en ninguna radio, sino que la encontraría exclusivamente en "triple doble v punto Montevideo punto com punto uy".

La Ingeniera y directora de Montevideo COMM Marisa Casamayor, con el infaltable mate, concentrada en sus labores con la computadora.

La primera red social del Uruguay

Tal como queda en evidencia líneas arriba, Montevideo Portal no nació como un emprendimiento noticioso exclusivo, sino como una criatura más en el ecosistema de una empresa de matriz tecnológica y que se desempeña en diversas áreas. En ese sentido, Marisa Casamayor destaca ciertas características marcantes en la firma: el espíritu de equipo, la identidad, y el orgullo del trabajo propio.

Claro ejemplo de ello es el Portal: todo, desde el software y el diseño hasta las noticias y los productos multimedia, pasando por la infraestructura y las comunicaciones, es "hecho en casa". Esto confiere a Montevideo Portal una completa soberanía técnica, evitándole depender de terceros en esas áreas.

Ese sentido de familiar pertenencia, y el hecho de haberse gestado dentro de una empresa dedicada a los servicios, hicieron que Montevideo Portal tuviera siempre una relación de cercanía con el público.

Esa proximidad quedó de manifiesto a fines de la década pasada, cuando se habilitó la posibilidad de que los lectores hicieran sus comentarios en las notas. Todavía faltaba un buen tiempo para que Facebook llegara al país y para que el término "red social" se incorporara al habla de los uruguayos. Sin embargo, ya entonces las noticias de Montevideo Portal se convertían en una red social local, donde miles de usuarios debatían, intercambiaban opiniones y discutían acaloradamente. También surgieron allí no pocas amistades y hasta algún que otro romance.

Con la tecnología como bandera, el cambio es una constante y un impulso diario en el trabajo de Montevideo Portal.



Contigo a todos lados



De la mano de la popularización de los smartphones, 2010 marcó el comienzo de la era móvil. A comienzos de ese año el portal presentó su primera versión adaptada a dispositivos móviles, y al siguiente la primera app. Para 2015 ese formato ya concentraba el 50% del tráfico, y hoy supera el 80%. Fue también la década de expansión de la fibra óptica y del auge del almacenamiento en la nube, algo que a su vez permitió la llegada de un sinnúmero de aplicaciones para uso de empresas y personas.

En todos esos procesos, recuerda Víctor Villar, el Portal tuvo un papel fundamental, contribuyendo a difundir y acercar todas estas tecnologías a los uruguayos.

El Ingeniero Víctor Villar, uno de nuestros directores, en su trajinar informático diario.

El futuro ya llegó

Protagonista de las épocas pioneras de la Internet en Uruguay, Montevideo Portal supo adaptarse a unos tiempos en que lo único constante es el cambio, y hacerlos sin dejar en momento alguno de crecer. Hoy, apostando por contenidos de calidad y de acceso libre y gratuito, el Portal es una de las principales opciones informativas de los uruguayos. Y a pesar de contar con un equipo numeroso y mayores recursos que en sus comienzos, mantiene vivo el espíritu de aquellos "muchachos de Montevideo" que se lanzaron con confianza a una aventura incierta.

"El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo", sentenciaba el narrador argentino Roberto Arlt en el prólogo de su novela Los lanzallamas, allá por 1931. Estos 25 años han sido de trabajo constante, de mantenerse firmes en los remos tanto en aguas calmas como embravecidas, en una actividad que requiere dedicación constante, y que no sabe de domingos ni feriados.

En esta fecha, mientras echa una mirada a todo lo recorrido y planifica lo que vendrá, Montevideo Portal se toma un minuto para saludar a sus lectores de ayer, hoy y mañana, y agradecerles la confianza de siempre.

Seguiremos conectados.

