Niño de cinco años interrumpió a su padre en medio de móvil de Al-Jazeera

Curiosidades

La entrevista por Skype tocaba temas como las acusaciones de mala conducta sexual a Harvey Weinstein y la última entrega de los Globos de Oro. Mientras el profesor adjunto e historiador fílmico conversaba con el periodista Sohail Rahman, recibió una visita. "Eh... ese es mi hijo, disculpen", dijo mientras el pequeño Rainier aparecía detrás de su padre.

"Lo vi venir y me lamenté por no haber trancado la puerta", explicó a Today. "Razor (como lo apodan) y yo nunca discutimos códigos de conducta al respecto, así que espero que se dé cuenta de que no debería estar frente a la cámara". El profesor dijo que trató de concentrarse en las preguntas mientras el niño se divertía.

Montevideo Portal