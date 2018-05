La Mujer Pájaro y Moods responden preguntas cruzadas sobre su show en la Zitarrosa este sábado

Entrevistas

La Mujer Pájaro y Moods, dos de las bandas más interesantes del rock uruguayo nacido en esta década, se quieren demasiado. Por eso compartirán escenario este próximo sábado 2 de junio en la Sala Zitarrosa y por eso evitaron todas las oportunidades de tirarse dardos venenosos en esta entrevista cruzada que concedieron a Montevideo Portal.

Moods lleva ya unos años de rodaje en los escenarios locales. Desde el 2011 practican un power pop con influencias del grunge y el electro-pop, muy marcado por el matrimonio con lo audiovisual y últimamente llevado a un formato electro-acústico, más minimalista.

La Mujer Pájaro, más pop en las melodías pero también anclada en el rock, tiene predilección por las historias y los arreglos agridulces. Para ambos grupos, sin embargo, la moneda común es la canción, en especial con las guitarras al frente.

Este sábado 2 de junio a las 21 horas, en la Zitarrosa, compartirán escenario por primera vez (entradasanticipadas a 200 pesos, semana del show a 300). Moods viene de grabar un disco en vivo (registrado en el Museo de Historia del Arte en el marco del ciclo Museos En La Noche) y está preparando un nuevo álbum de la mano del productor Daniel Anselmi. La Mujer Pájaro sigue mostrando las canciones de La calma de las cosas quietas (tres nominaciones a los Premios Graffiti) y también prepara nuevo disco.

En la previa, les pedimos a ambas bandas que contestaran preguntas cruzadas, para ver cuánto conocen y aprecian de la música que eligieron para compartir en el escenario. Paul Hernández, de Moods, y Azael Gómez, de La Mujer Pájaro, tomaron la posta y adelantan algo de lo que se verá este sábado.

Moods responde sobre La Mujer Pájaro







Moods



¿Cómo definirías la música de La Mujer Pájaro a quien no la haya escuchado antes?



La banda de sonido perfecta para Montevideo. Hacedores de canciones llenas de texturas.

¿Cuándo fue la primera vez que viste en vivo o escuchaste a La Mujer Pájaro y cuál fue tu primera sensación?

Fue por Facebook. Totey Motor publicó algo que estaban grabando en su productora, y la mezcla de pop e indie me despertó los sentidos. Luego la clásica historia, ir a un show, conversar, intercambiar y pegar buena onda. Todo se fue dando natural para llegar a esta fecha que vamos a estar compartiendo.





¿Qué tienen en común La Mujer Pájaro y Moods como para unirse sobre el escenario en un solo espectáculo?

Si bien es desde diferentes lugares, somos bandas a las que les gusta defender las canciones, que se preocupan por la estética general de un show. Que cuando aún no ha terminado un proyecto, está pensando en otro. Que la autogestión nos sienta bien, que nos gusta hacer el esfuerzo para que sucedan cosas.



Según La Mujer Pájaro, sus canciones "dibujan con sentimientos diversos paisajes". ¿Creés que es una buena definición para sus canciones? ¿Por qué?

Claramente lo es. La calma de las cosas quietas es un gran disco que te lleva por muchos lugares, que lo escuchás de nuevo y genera sensaciones que no te cansan nunca.

¿Qué consejo le daría Moods a La Mujer Pájaro, teniendo en cuenta que nació un lustro antes?

No nos sentimos en posición de dar consejos, nos sienta bien empatizar e ir al frente pero no mucho dar consejos.



Si Moods organizara un festival local, ¿a qué bandas llevaría además de La Mujer Pájaro?

Sacando el mainstream, porque no necesita de nosotros, no porque no nos guste, invitaría a una docena de bandas que a esta altura deberían estar invadiendo las portadas, el dial, las calles, pero por diversos factores no lo han hecho.

La Mujer Pájaro responde sobre Moods







La Mujer Pájaro



¿Cómo definirías la música de Moods a quien no la haya escuchado antes?

Los Moods se catalogan como power pop pero es una banda con una paleta muy amplia,

que oscila entre canciones bailables y otras más oscuras y reflexivas pero siempre con gancho; sin dudas una banda muy interesante para prestarle atención.

¿Cuándo fue la primera vez que viste en vivo o escuchaste a Moods y cuál fue tu primera sensación?

Los vi por primera vez el año pasado en BJ Sala donde fui invitado a cantar una canción con ellos y quedé gratamente sorprendido con sus canciones, escenografía y puesta en escena. Fue una gran experiencia. En ese momento me empezó a interesar mucho Moods y comenzamos a planear cosas juntos.

¿Qué tienen en común La Mujer Pájaro y Moods como para unirse sobre el escenario en un solo espectáculo?

Aparte de la amistad y la autogestión nos une un mutuo cariño por nuestros proyectos musicales y la misma dedicación para que la noche del sábado sea un gran espectáculo en su totalidad.

Moods señala como influencias el soul setentero, el grunge de los 90, el electropop de comienzos de los 2000 y tintes de la música popular. ¿Le interesan estos géneros a La Mujer Pájaro o pueden nombrar alguno de ellos entre sus influencias?

Sin duda que son géneros que sentimos cerca, cada uno de ellos, entre otros. En cuanto a la música popular hay una gran influencia de la canción urbana montevideana, de Mateo , Cabrera, etcétera, de seguro si se empieza a rascar pueden salir otras cosas de allí, de Zitarrosa quizás. El grunge de los 90 todos lo curtimos, y de los otros géneros seguro que en nuestro segundo disco se puede ver algo; hemos incorporado pads, nuestra percusión y los sintes son cada vez más importante, por ejemplo.

Si La Mujer Pájaro organizara un festival local, ¿a qué bandas llevaría?



Organizaríamos algo junto a bandas amigas que tienen algo fresco para proponer y no con las de siempre que están atornilladas a todos los grandes festivales.