Con mucho humor y amor, una mujer refirió las anécdotas de las últimas semanas de su madre

Mucho se ha escrito sobre los efectos terapéutico del humor, y también sobre su rol en situaciones irremediables. Basta recordar el "humor de patíbulo" descrito por Sigmund Freud, y ejemplificado con un chiste sencillo y eficaz, uno en el que un hombre era conducido a la horca en lunes y decía, "vaya, qué bien que comienzo la semana".

Ciertamente, el humor no es capaz de curar el cáncer, ni de evitar la muerte o -puestos a saltar sobre resortes escatológicos- sobreponerse a la entropía y el final del universo. Pero sí puede amortiguar el dolor y ser un aliado en situaciones difíciles. Así lo sugiere al menos el relato publicado en Twitter por Súbete a la nutria.

En una revisión oncológica le dijeron que no iban a poder darle quimio esa semana, porque tenía los bronquios muy mal. «No tengo los bronquios para farolillos», me dijo.

Ella quería un final laico. No tanto porque fuese atea (que también), sino porque no quería que oficiara la misa alguien que no la conociera y la juntara con los otros finados del día.



—No quiero que me toque un cuarto de diácono —nos dijo.