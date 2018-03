Con Beret: "No tengo otro pensamiento que hacer mejores canciones"

Cultura

Con apenas veinte años, Beret se está erigiendo como uno de los artistas emergentes más exitosos de España. Su música, que por momento puede sonar ecléctica por la mezcla de géneros y a la que él define como "pop urbano", viene conquistando los oídos ibéricos a través de las redes sociales e Internet, donde es muy activo, lo que de alguna forma lo hace un artista hijo de los tiempos que corren. Su canal de YouTube, por ejemplo, tiene más de 130 millones de reproducciones, lo que da una idea del alcance de sus canciones.

El oriundo de Sevilla va a cruzar por primera vez el Atlántico para presentarse en Argentina y Uruguay. A nuestro país llegará el 21 de abril, y tocará en Kibón Avanza, un escenario armado para el día del espectáculo, que queda, precisamente, a la altura del Kibón en la Rambla Charles de Gaulle.

A un mes del show, hablamos con él, que nos dejó algunos conceptos respecto a su músico, su éxito y su persona.

***

¿Cómo se siente cruzar el Atlántico para presentarte por primera vez en Uruguay y Argentina?

Orgulloso, eso lo primero. Que mi música llega a tantos lugares y tantos paises era algo impensable hace unos meses. Luego siento una ganas enormes de estar ya en las salas, conocer público diferente y, sobre todo, aprender nuevas cosas.

Tenés apenas veinte años y ya tuviste un éxito muy grande. ¿Lo esperabas o estás sorprendido de que haya sucedido?

Creo, sinceramente, que el éxito es relativo. Yo soy un chico que simplemente hace canciones, cuenta su vida a través de ellas y, tengo la suerte, que las propias canciones se han colado por ventanas que ni yo hubiera imaginado. Trabajo para que el proyecto vaya a mejor cada día, esa es mi única premisa. Creo que tengo la cabeza sólo pensando en lo siguiente que voy a hacer para superar lo anterior.

Sos de Sevilla, una ciudad conocida por su cultura y capital de Andalucía. ¿Cuánto crees que influye todo lo ‘sevillano' en tus composiciones?

Influye el positivismo, el ambiente familiar y el apoyo mutuo y la luz que tiene. Pero, sobretodo, las personas.

Desde el Sur la escena del rap español siempre fue una referencia. Por la cantidad de artistas, la calidad, y lo diversa. ¿Cómo la ve alguien que como vos está por dentro de ella?

La verdad que Andalucía, que es de donde soy, siempre ha tenido una inspiración diferente para todo tipo de géneros. El flamenco se ha construido aquí, ha nacido de mi tierra, luego hay muchos artistas pop y artistas también de rap. Yo intento no encasillarme en ninguna de ellas, prefiero pensar que soy un poco de todo. Beret es una esencia, no una etiqueta al uso.

¿Qué pensás que te depara el futuro?

Espero que una trayectoria sólida, que esté, sobre todo, construida sobre mis vivencias y mis canciones. Como he dicho antes, no tengo otro pensamiento que hacer mejores canciones, es mi única meta, son ellas las que decidirán si dentro de unos años lo he conseguido o no.

***

Hora: 20:00 HS

Lugar: Kibón Avanza (Rambla Charles de Gaulle)

Por entradas: RED UTS (click aquí), Tienda Inglesa y Redpagos.

Manuel Serra | @serra_sur