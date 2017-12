Canal M cumplió cinco años y compartió un Top 10 de lo más visto de 2017

Noticias

Canal M cumplió en este 2017 cinco años de vida. En este tiempo hubo muchas propuestas, muchos cambios, programas, entrevistas, y proyectos diferentes, y, sobre todo, muchos aprendizajes. Año a año el equipo de producción va variando la programación, con la idea de generar contenidos de interés y alta calidad visual.

Como todos los fines de año, dejamos un ranking con los programas más vistos por la audiencia. En el Top 10, se tiene en cuenta las entrevistas, los diferentes programas y todos los contenidos generados en estos doce meses.

1) El caso Yanina Cuello en Ausentes: "Mandame plata, me van a matar"

Yanina Milagros Cuello Baladán, de 16 años, salió de su casa en la ciudad canaria de Pando el 3 de diciembre y jamás regresó. Su familia no tiene explicación a lo que sucedió ni sospecha de nadie.

A más de 7 meses de la desaparición de la joven, que dijo iba hasta la plaza de Pando y "volvía enseguida", Ausentes habla con su familia y hace un recuento del caso.

2) Laura Canoura sobre las denuncias de abuso contra Guillermo Freijido: "Estamos muy tristes"

La cantante y compositora uruguaya pasó por Canal M para presentar el concierto que brindará el próximo 7 de diciembre en el Auditorio Nacional del Sodre.

Además, contó qué significa su paso por la escuela de Masterclass en su vida y su carrera artística y se refirió sobre el presunto caso de abuso de Guillermo Freijido.

"Estamos todos muy tristes, esas son las palabras, no tenemos ganas de hablar. Por eso ninguno ha dicho nada en sus redes o en sus plataformas más públicas", expresó.

3) Me lo dijo Adela - Las madres de los Andes: Atravesar el dolor

En agosto de 1973, trece madres de jóvenes que fallecieron en el accidente aéreo de Los Andes, fundaron la biblioteca Nuestros Hijos con el objetivo de generar un espacio que favorezca el acceso a la lectura. Pero también como una forma de procesar esa pérdida y unirse en una causa por el bien común. A 45 años del accidente, Adela Dubra conversa con dos de sus fundadoras y lo que esta experiencia ha significado en su vida, además de conocer el alcance de la obra y por qué sigue tan vigente como el primer día.

4) Caso Susaeta en Ausentes: "la nota que dejó no aporta nada"

El 23 de enero pasado se cumplieron dos años de la desaparición de José Ignacio Susaeta, que fue visto por última vez el día del cumpleaños de su padre. En esa oportunidad salió de su casa, diciendo que llevaría un cuaderno a un amigo, y que luego iría a buscar a su novia. Luego salió en su auto y no regresó. El auto apareció en Lagomar a los pocos días.

Ausentes visitó a Alejandra Rodríguez, su madre, que contó la situación de la desaparición y habló de la carta que les dejó.

5) El caso Jennifer Mironi en Ausentes: sin encontrar el cuerpo, la policía lo cerró

Jennifer Mironi tenía 21 años cuando desapareció, el 13 de noviembre del 2011. Según contó su madre, aquel domingo se fue al shopping con su hijo, regresó, y le avisó que saldría de vuelta. Llevó al niño con su padre -que la notó nerviosa- y nunca más se volvió a saber de ella. Sin embargo, dejó su auto con todas sus pertenencias dentro.

Su madre sospecha que se la llevaron "obligada" a otro país porque "jamás dejaría a su hijo", según le dijo a Ausentes. La policía estuvo en contacto con la familia durante un año y medio y le dijo que la joven había sido asesinada, que le habían disparado. "Aunque ellos digan eso, el cuerpo nunca apareció. Si no lo encuentran, para mí sigue viva", señaló la madre.

6) Tabárez: "Se está diciendo que estamos en la segunda ronda y no me gusta"

"No me explico ciertas euforias que se han visto por el grupo que nos tocó. Hay que enfrentar a un rival como Egipto, que tiene a la mitad de su equipo en Inglaterra y al goleador actual de la Premier League. Se deja de lado la realidad que tiene el fútbol internacional desde hace un tiempo; la paridad. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ahora ya se está diciendo que estamos en la segunda ronda y no me gusta. Es innecesario meter los pensamientos en eso", contó Tabárez a Canal M en una extensa entrevista en la que, entre otras cosas, analizó a los rivales de la Celeste en el Mundial de Rusia 2018.

7) Martín Sivak: "Mi papa fue una persona muy vital y positiva, que se derrumbó en tres meses"

Canal M dialogó con el periodista y escritor argentino Martín Sivak acerca de su nuevo libro: "El salto de papá".

8) Gonzalo Mujica en Dirigentes: "El cuento del petróleo va a durar una semana"

El ex diputado visitó Dirigentes y lamentó que el FA haya decidido gobernar "a cualquier costo" en un proceso al que definió como "lumpenización de la ética de izquierda". Además, habló de su sector y de las posibilidades de integrarse a otros partidos políticos

9) Córner y gol es gol - Norberto Molar: "En este país si no sos trans, no te dan bola"

Córner y gol es gol comenta la legislación sobre televisación del fútbol, y tiene unos curiosos dichos sobre "Más unidos que nunca" y la clasificación de Uruguay en Rusia 2018.

10) En Estudio con Tato López: "No hay mucha diferencia entre el impacto que genera en la gente el ir al shopping o ir a París"

Muzungu Blues, el nuevo libro de Horacio "Tato" López, repasa su periplo de viajero por parte de África. López, que se define como un "no escritor" y a quien no le gustan los libros de viajes, logra pintar un cuadro de la realidad africana, en el que se reflejan, además, sus intereses personales, sus recuerdos y sus dudas, y salda algunas cuentas con su pasado.

En dialogo con En Estudio, Horacio "Tato" López dice que, entre otras cosas, que no le gusta ser un turista. "El turismo es una consecuencia de la sociedad de consumo. No hay mucha diferencia entre el el impacto que genera en la gente el ir al shopping de la ciudad o ir a París, o a Londres", apunta.