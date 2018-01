Víctor Rossi: Si AFE no se transforma puede ser la próxima Pluna

Locales

Víctor Rossi, ministro de Transporte, dijo este miércoles que en noviembre se presentaron los pliegos para la construcción del Ferrocarril Central, que "hay interesados", y se esperan propuestas para el 9 de abril.

En diálogo con el programa Pisando Fuerte de Metrópolis FM, Rossi apuntó que "a partir de ahí abordaremos el gran desafío, que es la construcción del nuevo tren. Nosotros tenemos un ferrocarril, que funciona poco, que tiene muchas limitantes, muchas limitaciones, y que funciona con una tecnología que tiene como base el siglo XIX. Ahora necesitamos, por lo menos, entrar al siglo XXI. No ponernos en la punta, pero por lo menos, tratar de estar en el siglo XXI".

El ministro aclaró que esta primera instancia es para la construcción de vías e infraestructura, y "después se verá quién lo opera y para quién lo opera", dado que la ley prevé la participación de operadores privados.

Recordó que el ferrocarril debe transportar dos millones de toneladas de carga al año, una cifra inédita en la historia del país. En ese sentido, apuntó que, si UPM concreta su tercera planta en Uruguay, "operará su tren, o propondrá un operador que lo hará. Ese operador tendrá que cumplir con determinadas condiciones. Tendrá que ser evaluado positivamente por la Dirección de Transporte Ferroviario, y después evaluado periódicamente para mantener la habilitación".

Consultado sobre el futuro de AFE, que cada vez cuenta con menos clientes porque no puede garantizar la seguridad y la periodicidad del servicio, sostuvo: "Esperemos que AFE no sea la próxima Pluna, pero es evidente que, si no se transforma, el fin inexorablemente será ese".

Montevideo Portal