Torre de 60 pisos en Punta del Este generará 1000 puestos de trabajo, según Antía

El intendente de Maldonado Enrique Antía defendió este jueves la construcción de una torre de más de 60 pisos en Punta del Este, en el marco del proyecto del arquitecto Rafael Viñoly para restaurar el hotel San Rafael.

En declaraciones divulgadas por la Intendencia de Maldonado, Antía aseguró que la concreción del proyecto "sería algo icónico para Punta del Este, además de histórico".

Antía afirmó que el proyecto del grupo Cipriani, que adquirió el viejo hotel, generó "un sacudón por su magnitud". Según los datos recogidos por la comuna de Maldonado, el proyecto superará los 420 millones de dólares, entre las tres torres que rodearán al antiguo edificio del hotel.

La torre más alta del complejo tendrá 60 pisos y una altura estimada en 300 metros, lo que la convertirá, según los impulsores del proyecto, en una de las más alta de Sudamérica.

La obra se realizaría en cuatro etapas, la primera de ella dedicada a la reconstrucción del hotel San Rafael, y las siguientes a la construcción de las torres, que incluirán un centro de convenciones, un "centro de estudios oceanográficos, un club residencial con piscinas y canchas de tenis, terrazas, teatro, spa, un "gran espejo de agua" y un estacionamiento para 2 mil autos.

Según recoge la propia Intendencia de Maldonado, el Grupo Cipiriani estimó que el proyecto tendría un "efecto económico sostenible" que generará un total estimado de 1000 puestos de trabajo.

La construcción del complejo finalizaría en 2024.

El anuncio del proyecto, sin embargo, generó rechazo en algunos vecinos de Maldonado, que iniciaron una campaña de recolección de adhesiones en la plataforma Change.org en rechazo a la iniciativa. "Es un barrio residencial, es un balneario, no es Nueva York, es Punta del Este", señala la convocatoria. "No podemos permitir que se acepte esto. Hoy en día esto no está contemplado en ninguna normativa, debemos entre todos detenerlo", agrega.

La aprobación del proyecto requerirá de una mayoría especial de 21 votos en la Junta Departamental. Actualmente el Partido Nacional cuenta con 16 bancas, el Frente Amplio con 13 y el Partido Colorado con 2. Por ese motivo, De los Santos adelantó que el oficialismo deberá negociar con el FA para asegurar la aprobación.

