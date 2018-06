Sindicatos de la educación rechazan borrador de Rendición de Cuentas

Locales

Este miércoles fueron ocupados locales de UTU, en Montevideo, Florida, Canelones y Maldonado. La presidenta de AFUTU, Lourdes Pintos, dijo a Montevideo Portal que el crecimiento de UTU no fue acompañado con mayores recursos.

No le dan los números

La presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, Lourdes Pintos, dijo a Montevideo Portal que en la mañana del miércoles se concretó la ocupación de la sede central en Montevideo, la Escuela Técnica de Florida, la Superior de Maldonado y la UTU de Colonia Nicolich, en Canelones.

Las ocupaciones se realizan en el marco del paro de 48 horas que realizan varios sindicatos de la educación, ante la falta de avances y una propuesta satisfactoria por parte del gobierno para la próxima Rendición de Cuentas que deberá entregarse a fin de mes en el Parlamento.

“La movilización viene sumando cada vez más compañeros, porque no tenemos todavía ningún mensaje de llegar al 6%, que fue una promesa del gobierno y este año es clave”, señaló.

Pintos dijo que la mayoría de los puntos reclamados por los funcionarios de UTU tiene que ver con mayor presupuesto, además de las licencias sindicales que no se han resuelto.

Consultada sobre las mejoras en la UTU en los últimos años, Pintos reconoció que hay avances, en cuanto a lo edilicio y la cantidad de alumnos. “El tema es que esos avances no han sido acompañados, no están en condiciones de recursos humanos, faltan muchos auxiliares de servicio, de gestión administrativa y lugares que se abren que no están en condiciones”, señaló.

Pintos valoró el crecimiento de la matrícula, pero señaló que “el presupuesto no alcanza para ir acompasando ese crecimiento”.

Montevideo Portal