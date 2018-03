Seguridad vial: tres de cada diez entornos escolares son inseguros en Montevideo y Canelones

Locales

Un estudio de la Fundación Gonzalo Rodríguez revela que casi la mitad de los niños no cruza por donde debería y que el oeste de Montevideo es el más desfavorecido en las condiciones de seguridad. Reporte.

La Fundación Gonzalo Rodríguez presentó este jueves el informe El traslado de niños a la escuela y la seguridad de los entornos escolares, en el marco del lanzamiento del programa Niños latinoamericanos seguros en el tránsito.

El informe fue presentado al mediodía en el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), con presencia de integrantes de la Fundación Gonzalo Rodríguez, el CEIP, autoridades nacionales y departamentales. Además, la ocasión fue aprovechada para lanzar la campaña de bien púbico Este año no lo repitas que identifica, y busca modificar, los comportamientos incorrectos en el tránsito observados en el informe (el video se adjunta al final de la nota).



De acuerdo a las conclusiones de este estudio, tres de cada diez entornos escolares relevados son inseguros en Canelones y Montevideo.

Según el relevamiento de infraestructura vial de escuelas realizado por la fundación, el 30% de los entornos escolares evaluados en su seguridad recibieron una calificación de 1 o 2 estrellas (sobre un total de 5). En Montevideo la puntuación aumenta en la medida que mejoran las características socioculturales de los hogares, mientras que en Canelones se destaca la heterogeneidad.

El informe incluye otros dos estudios, además del relevamiento de infraestructura con la herramienta Star Rating for Schools desarrollada por el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, que es de donde surgen las cifras mencionadas. Hay también una encuesta telefónica (a través de Factum) para saber cómo llegan los niños a la escuela y un estudio observacional de niños peatones en el entorno escolar sobre comportamientos de riesgos.

La encuesta telefónica muestra que los niños van a la escuela principalmente en auto (44%) y caminando (35%) en Montevideo y Canelones. La madre aparece como el principal acompañante de los niños (54 % frente a 29% de los padres). En el caso de la madre es aún mayor su prevalencia entre los niños menores de 10 años, que concurren caminando, en bicicleta, en moto, así como a través del transporte público.

En Montevideo, el estudio observacional de niños peatones destaca que el 44% cruza a mitad de cuadra y que una importante proporción "no mira antes de cruzar" tanto en la esquina (35%), en la cebra (42%) como a mitad de cuadra (44%).

También muestra un bajo uso de medidas de seguridad, como el no uso de cinturón de seguridad en el transporte escolar, de sistemas de retención infantil en los autos, y de casco homologado en motos.

La zona oeste es la que "muestra claramente la mayor magnitud de niños peatones (de más de 9 años) transitando solos, con una proporción que llega prácticamente a la mitad de los que concurren a centros educativos de esa jurisdicción".

Además, el no llevar medidas de seguridad en auto o camioneta aumenta fuertemente entre los niños que concurren a centros educativos de la zona oeste de Montevideo, el no hacerlo en moto también se incrementa de forma considerable en la zona oeste, y el no hacerlo en el transporte escolar aumenta en la zona centro y más aún en la zona este.

Infraestructura vial

El relevamiento de infraestructura vial en los entornos escolares revela que Montevideo tiene un desempeño aceptable (promedio de 3,4 estrellas), no así Canelones (promedio de 2,6 estrellas).

En Montevideo se da el aumento de la calificación por estrellas en la medida que mejoran las características socioculturales de los hogares, lo que "se reafirma con la discriminación de las calificaciones por estrellas por región", donde el oeste de Montevideo es el más desfavorecido.

En el centro montevideano, el promedio es de 3.7, en el este de 3.3 y en el oeste de 3.1.

Conclusiones

Según la fundación, "el camino es trabajar sobre los factores de riesgo asociados a niño dentro del vehículo y como peatón, ya que son las dos principales formas en que se trasladan".

"Surge una vez más la necesidad de promover y fiscalizar el uso de medidas de seguridad, tanto el cinturón de seguridad en el transporte escolar, el sistema de retención infantil en los vehículos, y el casco homologado en las motos", indica el informe en sus conclusiones.

Además, "será necesario trabajar en educación vial, principalmente en la forma correcta de cruzar en las esquinas, en los semáforos, en las cebras, trabajando en reducir la proporción de cruces a mitad de cuadra, o en su defecto que el mismo sea realice con la precaución necesaria".

A través del programa "Niños latinoamericanos seguros en el tránsito", la Fundación Gonzalo Rodríguez con el apoyo de la Fundación FIA, busca contribuir a la reducción de factores de riesgo asociados a la siniestralidad vial infantil, tomando a los entornos escolares como punto de partida, mediante la profundización del conocimiento sobre su situación actual y la ampliación de la red de trabajo a nivel regional para cooperar en la creación de sistemas seguros para niños.

