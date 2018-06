Sector escindido de la 711 pide al FA “contundencia” en caso Sendic

Política

Ex compañeros de Sendic piden al FA “señales contundentes” para preservar la credibilidad en la política y dejar claro que prácticas como las del ex vicepresidente “no son aceptadas en su seno”.

Tras conocerse el fallo de la Justicia sobre la causa ANCAP, el sector Rumbo de Izquierda, liderado por el senador Marcos Otheguy, planteó que los resultados de la investigación judicial coinciden con las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre la gestión de Ancap.

“Toda la bancada de senadores del Frente Amplio concluyó que en todos los temas analizados no se podía fundamentar la existencia de ilícitos en el desempeño de compañeros de nuestra fuerza política en la gestión de Ancap”, recuerda el comunicado, que señala que “en buena medida lo sostenido por el Frente Amplio en el informe final, en el cual se fundamentaba que no se podía comprobar la existencia de delitos en la gestión de ANCAP, es corroborado por un poder independiente y fundamental en un sistema democrático”.

El sector señala que de todas las denuncias presentadas por la oposición solo prosperó el delito de abuso de funciones y recordó lo cuestionada que es esa figura por el sistema político y recordó que el caso del uso de las tarjetas corporativas no estuvo en la agenda de la comisión, dado que surgió después.

Rumbo destacó el rol de la bancada oficialista y el hecho de que la oposición intentó “instalar” acusaciones que fueron desestimadas por la Justicia.

No obstante, lamentó la situación del procesamiento de Sendic: “Nos duele que un compañero de nuestra fuerza política termine responsabilizado por actos contra la administración pública y en esto no cabe otra cosa que hacerse cargo y realizar la autocrítica que corresponde ante todos los ciudadanos del país”.

“En una coyuntura donde se ha venido instalando en la sociedad un descreimiento en la política y en los partidos políticos que terminan afectando la credibilidad en el sistema democrático, se deben dar señales contundentes que preserven por sobre todo los valores que son esenciales para la convivencia democrática”, agregó.

Además agrega que si no es Sendic el que asume una posición en esa línea deberá ser la fuerza política la que lo haga: “Si lo anterior no es asumido por los compañeros involucrados, debe ser el partido político quien asuma las decisiones correspondientes que establezcan con contundencia que este tipo de prácticas no son aceptadas en su seno”.

El senador Marcos Otheguy, quien presidió la comisión investigadora sobre Ancap, dejó el sector de Raúl Sendic en junio de 2017 junto a José Querejeta y la diputada Stela Viell, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Gerardo Barrios y el actual titular de OSE, Milton Machado.

Montevideo Portal