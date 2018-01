Presidente de Antel sobre cambio de contratos: "Es beneficioso para el cliente y no al revés"

Locales

El cambio que realizó Antel en los contratos de celulares, en el inicio de 2018, generó la protesta de muchos usuarios que se consideran perjudicados, pese a que el ente aclaró que su intención fue justamente la contraria. Al sumarse estas modificaciones al aumento de tarifas que ya estaba fijado, muchos clientes usaron las redes para reclamarle al organismo.

Hasta ahora los usuarios que contaban con un contrato telefónico mensual tenían separado el uso de minutos y el de datos de Internet. Por ejemplo, si uno tenía el plan de 990 contaba con 10 GB para navegar y 790 pesos para llamadas.

Ahora, el saldo queda unificado y no se discrimina; si se consume todo en minutos para hablar, el usuario se queda sin Internet, y si se consume todo en datos de Internet, se puede quedar sin saldo para hablar.

"¡Ahora tus planes son mucho más convenientes! Usá tu crédito como quieras.

Navegá y hablá, descontando lo consumido de un único saldo en tu plan mensual", indicó Antel en las redes sociales.

Muchos usuarios reclamaron en primera instancia que el contrato había sido modificado unilateralmente. Otros protestaron porque el precio por giga resulta más caro con esta nueva modalidad (algo que niega Antel) o cuestionaron el hecho de que ahora el usuario debe llevar un control mucho mayor de lo que gasta en datos o llamadas para balancear el uso.

Desde Antel aseguran que el cambio es en realidad positivo, ya que ahora el cliente puede seguir usando datos si así lo desea, sin la desventaja de quedarse sin Internet a mitad de mes y tener que hacer una recarga especial para tener más.

El presidente de Antel, Andrés Tolosa, aseguró que se trata de un cambio de forma de uso del saldo de los contratos pensado para beneficiar a los clientes.

"Es un beneficio adicional porque entendíamos al analizar la evolución del uso de los datos que el usuario se quedaba con un resto de saldo sin usar para las llamadas de voz, a fin de mes, pero a su vez no tenía más datos. Buscamos flexibilizar eso. Ahora el cliente es el que elige. No hay fronteras entre los contenedores de uso de minutos y datos", dijo Tolosa, al explicar que se puede usar todo en datos, o al revés, o parcialmente.

Consultado por Montevideo Portal, Tolosa dijo que antes estaba separado el consumo de minutos de voz y el de datos, y que si bien el usuario podía pasar del saldo de minutos de voz para el de datos en caso de quedarse sin Internet, "no era un mecanismo muy flexible, no todo el mundo lo hacía y no se podía pasar además todo el saldo".

El jerarca del ente dijo que el cambio "es en beneficio de los clientes" y que se mejorará la comunicación para que los usuarios se convenzan de que es mejor para ellos y no al revés.

Tolosa aseguró además que el precio por giga no es mayor con esta modificación. "Lo calculamos de forma que si antes tenía un contrato con cinco gigas de datos, se mantenga e incluso mejore. Si tenía cinco gigas para consumir, el precio del mega se calculó para que le dé para esos cinco gigas, y además tenga más minutos que antes en la bolsa de llamadas de voz. Se hizo un precio unitario por mega y minuto para que siempre sea más beneficios en todos los contratos", dijo.

Sobre los reclamos de clientes que apuntan lo contrario, respondió que en toda la variación de contratos de Antel "podría haber algún plan en que el cliente no vea beneficio en alguna de las modalidades de consumo, y se van a hacer los ajustes en algunos de esos planes para que siempre haya un beneficio respecto a lo que tenía antes".

"De eso hay que quedarse tranquilos. Nadie va a pagar más en gigas y va a poder usar más en su propio contrato. Además, los que tienen contrato sin límite, si se pasan, no van a pagar un precio mayor como ocurría antes sino que van a pagar el mismo monto del giga que figura en el valor del contrato", agregó.

Entre los clientes "a veces hay confusión porque hay promociones", dijo Tolosa. "Si uno hace la cuenta con la promoción es más barata que el contrato, pero es una promoción puntual, no se puede comparar con el contrato en sí, que tiene otros beneficios", señaló.

En el caso de los prepagos, la recarga también es total, sin tener que hacer dos pedidos distintos. Se pone un saldo y se puede usar para ambas cosas. Tolosa explicó que en la página de Antel se colocará en forma bien visible el precio del megabyte y del minuto prepago.

Otro reclamo de algunos clientes es que Antel publique el tarifario 2018, con el precio de minutos a otras compañías y el precio del minuto de prepago, sugerencia que el ente prometió analizar.