Mujica propuso usar soldados para construir viviendas para los sectores más humildes

Política

El ex presidente y senador José Mujica dialogó con Montevideo Portal sobre una idea que alberga desde hace mucho tiempo, en línea con el Plan Juntos que realizara en su mandato, que construyera viviendas para sectores más sumergidos económicamente.

Mujica reconoció que su idea no es una solución para la vivienda, pero sí podría dar un "fuerte cimbronazo a favor de los sectores más pobres". "Si tuviera que impulsar el Plan Juntos hoy, pediría no menos de mil soldados. Les pagaría unos pesos más de lo que ganan, que es una miseria. Si los mandamos al Congo y otros lados, bien pueden hacer una campaña para construir viviendas humildes, para bajar los costos", dijo a Montevideo Portal.

El senador comentó que los costos clásicos de la construcción -aclaró que no critica las "soluciones empresariales- "son prácticamente imposibles como están planteados". "La línea de trabajo ideal es tratar de aprovechar mejor los recursos que ya tenemos. En lugar de tener los soldados pintando árboles y haciendo ejercicio, tener una masa de efectivos construyendo casas humildes de bajo costo. No se puede pagar más de 20.000 dólares una casa. Con las exigencias que tiene la industria formal de la construcción eso es imposible para una casa de 50 o 60 metros cuadrados", dijo.

"Sé que me van a decir que le quita trabajo a las empresas, pero no le quita nada. Porque las empresas, como no hay plata para hacer eso, no van a trabajar. Pueden hacerlo para un público con más poder adquisitivo. Yo sé que genera un lío. Van a decir el viejo está loco, pero yo no hago otra cosa que decirlo", opinó.

Mujica dijo que se paga a los soldados un salario miserable, y que se podría darles una partida extra de 10 o 15.000 pesos más para "comprometerlos en la tarea de sacar viviendas para sectores sumergidos".

Además, opinó que esto "no es un problema de ayuda social". "Si uno mira la cantidad de niños que hay en los lugares más pobres, se dará cuenta de que el Uruguay se reproduce ahí. Si queremos que salgan árboles derechitos, niños más derechos, la cuestión de una vivienda humilde pero decente que les permita criarse en ese medio es una condición sine qua non. Es un tema de formación y educación al futuro, no es un tema de ayudar gratis o porque sí", señaló. Opinó que "es una conveniencia de mediano plazo para toda la sociedad".

"¿Por qué digo esto? Porque en el Plan Juntos convocamos para hacer grandes movimientos de tierra en la Cachimba del Piojo a gente de unidades militares que dio una mano, y creo que es francamente posible. No se trata de construir palacios o pocilgas, sino casas de material humilde pero dignas, y eso es posible", concluyó.