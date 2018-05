Las 40 de Constanza Moreira: “El Frente le discute bastante poco al gobierno”

Las 40

La entrevista estaba pedida a principios de mes, pero la tormenta del Plenario del 5 de mayo la complicó. Casa Grande, el sector que lidera, fue uno de los triunfantes en esa instancia que echó por tierra -al menos por ahora- la pretensión del gobierno de aprobar el TLC con Chile. Una ajustada mayoría del Plenario, que es pequeña minoría en representación parlamentaria, pateó el avispero. Por si fuera poco, unos días después el director de Policía Mario Layera agitó un poco más el frasco con sus declaraciones sobre la inseguridad.

Finalmente, a las 5 en punto de un día ya avanzado el mes, estamos frente a frente en su despacho del Senado. Viene de clase, de esas clases que mantiene -intuyo- por respetar su vocación y para respirar un poco fuera de este ambiente que, como en estas horas, cada tanto se vuelve denso.

Constanza Moreira es politóloga y política, lo que viene a ser como jugar el partido y comentarlo al mismo tiempo. Por esa peculiaridad pudo pensarse, cuando asumió por primera vez una banca en 2010, que su presencia en el Legislativo iba a ser menos desafiante de lo que fue y es. No solo con la oposición, sino a la interna del propio oficialismo. Pero nada de eso. En 2014, no olvidemos, confrontó a Tabaré Vázquez en la elección interna del FA y en las últimas semanas la agenda la ha tenido entretenida, defendiendo las posturas que si a uno le gustan las etiquetas puede calificar de "más radicales" o "de izquierda".

Entre TLC, Layera y cambios en el CPP se dio esta charla, que también se detuvo en Sendic, Lula y el narcicismo.

Por Gerardo Tagliaferro

tagliaferro@montevideo.com.uy

1) Se dijo que la resolución del Plenario del FA del 5 de mayo, que postergó la resolución sobre el TLC con Chile con votos de tu sector, Casa Grande, el Partido Comunista, otros sectores menores y bases, fue adoptada por "minorías antidemocráticas".

Ay, por favor, qué más democrático que ir a un Plenario donde hay 152 personas con 152 opiniones, cada uno parándose frente a un micrófono y hablando de lo que quiere. Más democrático que eso...

2) Esteban Valenti dijo que ni siquiera respetaron el estatuto del FA porque muchos comités de base ni se reunieron para adoptar posición y llevarla al Plenario.

¿Cómo no se van a reunir? Eso es una locura... una locura. Para discutir eso se reunieron. Si vamos a hacer las cosas tan simples, entonces podríamos preguntar: ¿qué es más democrático, que resuelvan 152 personas o que resuelva una? Podría hacer la pregunta en esos términos y no la quiero hacer. No la hago, pero no me toreen. Entonces te puedo decir que San José no terminó de tomar una posición pero que Paysandú, Salto, Rivera, Artigas... se reunieron al menos una vez, tenían los documentos impresos -nosotros los mandamos- y tomaron posición. Algunos no, no tenían posición, pero se reunieron y discutieron. Pero esta es una discusión sobre la democracia, sobre si la gente común tiene capacidad para decidir cuestiones técnicas tan complejas, o es mejor dejar estos asuntos a Cancillería. O a parlamentarios especializados, que no hay muchos. Esa pregunta está contestada por la izquierda desde hace mucho tiempo. Cuanto más gente participe en la toma de decisiones sobre el bien común, mejor.

3) Pero desde la vereda de enfrente se dice: todos sabemos que quienes militan hoy en los comités están alineados políticamente. La gran mayoría, al menos.

¿Están todos alineados con el Partido Comunista o con Casa Grande? (se ríe) No, te aseguro que no, al menos con Casa Grande (vuelve a reírse). Hay una discusión muy antigua que tenemos y es si el representante del comité de base tiene que ser independiente o puede ser representante de sector, y si llegado el momento se comporta como sector o como base. Esta discusión se volvió aun más profunda el día que las bases tuvieron la mitad del Plenario. Pero esa discusión no la daría en este momento, porque ese mecanismo se hizo mucho antes de que nosotros existiéramos. Nos adecuamos a un mecanismo hecho hace mucho tiempo, por mucha gente. Igual, la votación de que Uruguay no negocie en base a listas negativas la apoyó la inmensa mayoría del Plenario. Espero que eso el canciller lo entienda. Y esa es la definición, a mi gusto, más importante del Plenario.

4) ¿Así de tajante fue?

Así de tajante. Vamos a entendernos: así de tajante, el gobierno mañana tiene que negociar con listas negativas, va a ese mismo Plenario y le dice, no que sea bueno negociar así, sino que no tiene más remedio que hacerlo y le pide apoyo... no sé qué decidiría el Plenario. La verdad, un Plenario del FA no es para meterle miedo a nadie, y menos a la gente que está en el gobierno llena de recursos intelectuales, técnicos, de información, económicos... En realidad, el que tiene el peso y el poder es el gobierno. El Plenario solo dijo "yo quiero discutir eso" y a mí me parece buena cosa. No son tratados por un día, van a durar toda la vida. Sobre la legitimidad de las bases en la construcción del partido Frente Amplio, es otra discusión y no la voy a dar ahora.

5) ¿Por qué no?

No la voy a dar porque si vos aceptás las reglas de la democracia, las aceptás sabiendo que con esas reglas el resultado es incierto. Ese es el gran triunfo de la democracia. Porque si con esas reglas siempre gana uno, la democracia no funciona. Se aplica lo mismo respecto de las estructuras del Frente. En llevar esta discusión al Plenario estuvo de acuerdo todo el mundo, incluyendo a (el presidente del FA, Javier) Miranda. Pero después, si el resultado de la discusión no te gusta, cuestionás las instituciones que hicieron posible ese resultado. No está bien. Si vos legitimás el Plenario, porque vas a él, participás, llevás tus argumentos, después porque tus posiciones no son triunfantes no vas a deslegitimarlo. Si el Plenario hubiera resuelto a favor del gobierno, no estábamos teniendo toda esta discusión sobre su legitimidad.

“Un Plenario del FA no es para meterle miedo a nadie, y menos a la gente que está en el gobierno”

6) Te criticaron un tuit en el que escribiste "ganamos".

Nunca dije "ganamos", vos como periodista deberías analizar. Yo dije "ganamos la moción de comercio electrónico por 75 a 73, pero no hubo mayoría absoluta". Ese fue el tuit del escándalo, después lo corregí. Dije "ganó la moción..."

7) Bueno, pusiste "ganamos", entonces.

Sí, por supuesto, y si hubiera imaginado las horribles repercusiones que iba a tener, hubiera seguido con la redacción original que decía "el Plenario resolvió..." Fue una abreviatura del momento para la gente que sabía que se estaban discutiendo las mociones originales, frente a otras presentadas.

8) Parece haber una tensión entre la democracia frenteamplista y la democracia a secas, por lo menos con el Frente Amplio en el gobierno.

Aceptar eso sería aceptar que hay una tensión entre la democracia de los partidos y la democracia representativa.

9) Si mañana los legisladores de los sectores que estaban por aprobar el TLC dicen "lo vamos a votar en el Parlamento porque representamos a la gran mayoría de los votantes"...

(Interrumpe) Acá nadie vota a los legisladores en particular, esto no es Brasil. Vota a las listas.

10) Sumá las listas que apoyaban el TLC: 84% de los votos del FA en las últimas elecciones.

Ya lo he dicho y lo repito. Si no se quiere que existan partidos, sino que lo único que se quiere es que la gente elija a sus representantes en listas, tendremos una democracia de electores, listas y gobierno. Olvidate de los partidos. El Frente Amplio fue la gran invención del progresismo uruguayo porque fue un partido político de los llamados de masa o de izquierda, que se crearon en el mundo de la mano de los movimientos de los trabajadores a inicios del siglo veinte. Eso fue la socialdemocracia alemana, tenían unos congresos interminables, donde estaba Rosa Luxemburgo y Friedrich Ebert, discutían, tenían células o como se llamaran... Esa estructura de congresos, de plenarios, de bases, con grandes mediaciones políticas entre representantes y electores es la estructura típica de los partidos de masa de la izquierda del siglo veinte. Y eso es el Frente Amplio. Contrapuesto a esto tenés los partidos oligárquicos, los partidos de notables, los carteles electorales: un conjunto de gente que se junta, hace una campaña política y consigue votos. No creo que haya nada en el mundo más distinto al Frente Amplio que ese tipo de organización política. Si me decís que no tiene que haber ninguna mediación política entre representantes y electores, te diría "señor, usted está unos 50 años atrás de la gran tradición de los partidos políticos del siglo veinte". Por supuesto que los partidos pueden evolucionar a partidos donde no haya congresos ni nada y todo se decida entre los elegidos y no haya mediación ni densidad política en el medio. Eso para mí es un retroceso respecto de los partidos fuertes. Cuando hay partidos fuertes hay gente que protesta, pero pretender que al gobierno no se le discuta nada... Y creo que el Frente le discute bastante poco al gobierno. Es mucho más lo que debería discutirle. Tener un partido que no discuta nada no es una escuela con la que yo comulgue, y por eso estoy dentro del Frente Amplio.

11) ¿Eso no cambia en este siglo, con las tecnologías, las redes sociales?

Bueno, las tecnologías podrían ayudar a que el pueblo controlara mejor a sus representantes. No es que entre el pueblo y los representantes deban estar esos militantes que van al Plenario. Ojalá el pueblo controlara mejor, pero el pueblo no te da un cheque para que vos decidas lo que tenés ganas y durante cinco años no me ocupo. En el medio el pueblo tiene que tener algún grado de decisión sobre lo que hacen sus representantes, para eso es que ayuda la estructura partidaria. Claro, cuando los militantes resuelven en una ecuación que no es la de los representantes, la contradicción queda a la vista. Pero es una contradicción democrática.

“Sociológicamente, lo que dice Layera de que vamos a terminar como El Salvador o Guatemala, es un disparate”

12) Rafael Paternain, legislador de Casa Grande, calificó las declaraciones del director nacional de Policía Mario Layera del 12 de mayo como "catastrofistas" y "agoreras". ¿Es la posición del sector?

Sí, creo que expresan una posición de considerar muy desacertados los dichos de Layera.

13) ¿Desacertados por el contenido o por la oportunidad?

Por las dos cosas. Estamos a dos semanas de la interpelación a Bonomi. De paso te digo que Rafael Paternain fue uno de los principales defensores de las políticas de seguridad del gobierno frente a la crítica que se hace por derecha. En el tema seguridad pública la derecha y la izquierda están tremendamente enfrentadas. Lo que dice Layera es muy cuestionable también por el contenido, y ahí hay cuestiones que yo llamo sintácticas y semánticas. Sintácticas: echarle la culpa al otro de lo que pasa no está bien. La culpa no es del Mides, del BPS o de otro. Decir que los problemas de la seguridad pública se deben a la incompetencia de las políticas sociales diría que, como mínimo, es un pensamiento pobre. Como máximo, diría que se salteó algo que la izquierda sabe y es la agudización de la fragmentación social que produce el capitalismo, por decirte algo que está en la biblia de cualquier izquierdista. Pero lo peor fue decir que los problemas de seguridad pública se deben a la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. Me parece inapropiado, en circunstancias que el nuevo Código enfrenta una campaña de desprestigio en los grandes medios de comunicación que me pone los pelos de punta. Y resulta que ahora vienen modificaciones al Código que vuelven a traer la vieja prisión preventiva como solución. Prisión preventiva que ha hecho que el 70% de los presos no tenga sentencia. En el discurso de Layera vino el huevo de la serpiente que son las modificaciones al Código de Proceso Penal de tal manera de eliminar lo que este código tenía de más progresista.

14) ¿El de Layera es un discurso de derecha?

(Piensa largamente) Tengo que pensar cuatro veces antes de contestar, para no meterme en más problemas de los que tengo. A ver... es un discurso que por un lado penaliza la política social y por otro considera que el endurecimiento de la política de seguridad tiene alguna capacidad de contener los conflictos sociales de este país. Sociológicamente, lo que él dice de que vamos a terminar como El Salvador o Guatemala, es un disparate. Para no decir que es de derecha ni de izquierda. Los países llegan a los problemas de seguridad que tienen por un entramado de mucho tiempo. Mencionó esos países porque son los que conoce porque ha trabajado ahí, en su cabeza encontrará analogías. También me parece negativo desde el punto de vista institucional acusar a la política social porque los problemas de seguridad no se resuelven. Y desde el punto de vista de las cuestiones de justicia es un retroceso, es volver al viejo código penal anterior. Me parece desacertada su evaluación de la sociedad uruguaya e inapropiada en el momento y contradictoria, porque también dice que en la cárcel no se reforma nadie. Entonces ¿para qué llevamos más gente presa? Es tan contradictorio que pone en jaque a la propia política del Ministerio del Interior.

15) Layera es un alto jerarca del Ministerio del Interior. ¿Crees que sus declaraciones fueron espontáneas?

Creo que él no tenía que haber declarado nada. La verdad, me parece que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no tienen que declarar nada, ni los directores de Policía ni los jefes de Policía de los departamentos. No pueden hacer declaraciones políticas. ¿No es que están en una estructura de obediencia, orden y jerarquía? Pues entonces no pueden hacer declaraciones públicas de alcance político.

16) ¿Crees que hay una movida política detrás de las declaraciones de Layera?

Soy anti paranoia y no creo esas cosas.

“Le pido al Uruguay que piense un poco, que respire, que no responda al grito de la gente que tiene 25 ideas distintas sobre las mismas cosas”

17) ¿Crees que Layera no consultó a Bonomi antes de hacer esas declaraciones?

No sé... ni pienso en esas cosas. Hizo esas declaraciones y el gobierno lo respaldó. Y después de que el gobierno lo respaldó acaban de llegar las modificaciones al Código del Proceso Penal. Uno, más dos, más tres... Yo veo los hechos, y como decía (David) Hume, ojo que juntar los hechos no es que uno sea causa del otro. Yo veo las declaraciones de Layera, veo el respaldo del Poder Ejecutivo y veo que luego vienen modificaciones al Código que no me gustan. La verdad, no creo que resuelvan los problemas de seguridad pública de este país. Entramos en una carrera de populismo punitivo... Ahí tenemos la ley de Violencia de Género. ¿Ha impedido esa ley que hayan asesinado no sé cuántas mujeres? ¿Ha impedido la pena de 30 años por copamiento que aumente la inseguridad? Entonces, señores, no sigamos la carrera del aumento de penas. Si la cárcel, señor Layera, es una universidad del delito, ¿seguir metiendo gente en la cárcel es una solución? Le pido al Uruguay que piense un poco, que respire, que no responda al grito de la gente que tiene 25 ideas distintas sobre las mismas cosas. Hay que parar un poco y pensar, pero te puedo decir que el CPP no tiene la culpa de lo que está pasando.

18) Lo que está pasando, para tomar tu última frase, ¿tiene solución a corto plazo? ¿Cuál es la forma de enfrentarlo?

Hacé una campaña de desarme masivo de la población. ¡Por Dios! No puede ser que aprobemos una ley de tráfico de armas que indicaba que las armas incautadas se destruían y ahora esas armas se están reciclando. Vos tenías un arma, la entregabas en cualquier lado y esa arma se destruía. Ahora resulta que por un decreto esa arma se recicla. Mientras (Fernández) Huidobro estaba vivo se trató de que la fábrica de pistolas Glock viniera a instalarse en Uruguay. ¿A vos te parece? Todo eso va en sentido contrario a una política de desarme, la gente no puede estar armada. La comunidad es quien mejor se controla a sí misma.

19) ¿Qué querés decir con eso?

¿Dónde están las mesas de convivencia? ¿Dónde están las mesas de seguridad en los barrios? Que la gente vaya y diga "iluminame esta esquina porque te matan". No puede ser todo intervención policial. Hay un montón de cosas para hacer.

20) Bonomi ha hablado de un shock de políticas sociales en determinados barrios.

Las políticas sociales no pueden arreglar el capitalismo, porque éste al mismo tiempo que produce exclusión todo el tiempo, produce deseo de consumo, de participar en una vida de la que no podés participar legalmente. Los instrumentos legales de la educación y del trabajo no te dan para transformarte en empresario de vos mismo.

21) La opinión pública está preocupada, lo dicen las encuestas, porque todos los días ve rapiñas, violencia, a veces muerte. ¿Cómo atendés ese reclamo?

La opinión pública es algo demasiado importante como para ser analizado a través de las encuestas. Veo como preguntan y me quiero morir, porque lo hacen en forma super sesgada. La seguridad pública apareció como un problema muy importante en Uruguay en los últimos años en la medida que el desempleo y los problemas económicos pasaron a un segundo lugar. Si mañana vuelven esos problemas, van a estar otra vez a la orden del día. Además, el Uruguay no puede sustraerse a la violencia de la región. Brasil siempre fue violento, pero Argentina no. Y ahora está super violenta. Por supuesto que puede haber mejores articulaciones... pero si tenés a la gente viviendo en la miseria de la miseria, ese es un problema estructural. La gente no puede vivir así, no puede vivir sucuchada, entre latas.

22) Y en 13 años ¿el Frente ha hecho lo que tenía que hacer con respecto al acceso a la vivienda digna?

Ha hecho lo que ha podido para enfrentarse a un proceso de concentración capitalista que se está llevando al planeta puesto. Ha hecho mucha cosa. Pero por otro lado tenemos nuestra propia burbuja inmobiliaria. La tierra multiplicó por cuatro su valor, entonces los bienes inmuebles también. Tenés una gran construcción de vivienda suntuaria, porque hasta a la vivienda de interés social no puede acceder alguien de ingresos medios. ¿Quién puede pagar 120.000 dólares? El gobierno, para resolver los problemas de vivienda, no le puede dedicar 0.5 del producto. Le tiene que dedicar un punto. Ahora, para dedicarle un punto le tenés que sacar a las jubilaciones militares, porque la plata no da para todo, ¿eh?

“Las políticas sociales no pueden arreglar el capitalismo, porque éste produce deseo de participar en una vida de la que no podés participar legalmente”

23) ¿Impuesto a las viviendas desocupadas, por ejemplo?

El tema de la vivienda abandonada implica que el Estado la expropie, y la propiedad privada, y la Suprema Corte de Justicia y la Constitución... la propiedad privada es un sagrado inviolable y tenés problemas. De cualquier manera, te digo que el Frente se enfocó bastante a la vivienda de los más pobres, hubo varias cosas que se hicieron bien, pero nosotros tenemos una franja media y ahí están una parte de los deudores del Hipotecario, que hoy tienen 65 años y pagaron su casa dos veces... tenés que darle una solución a las clases medias, a los jóvenes. Los alquileres son disparatadamente altos, cada vez hay más exigencias sobre los inquilinos pero vos hablás sobre regulación del mercado de alquileres y parece que nombrás a los cinco demonios. Hay que regular el mercado de alquileres. Eso afecta muchísimo a los jóvenes. Y otra parte de las clases medias está en el Banco Hipotecario y es super injusto lo que pasa ahí.

24) En 13 años de gobierno, el Frente Amplio no ha intentado regular el mercado de alquileres como proponés.

El Frente hizo un subsidio al alquiler, la garantía de alquiler, esos instrumentos los ha creado. Pero nada como en Dinamarca, suponete, donde si vos tenés dos viviendas, lo siento, tenés que alquilar una. Eso prevendría que tuvieras la vivienda como capital. Hay muchos países donde hay sistemas de vivienda pública, donde la propiedad permanece en manos del Estado. Pero bueno...

25) ¿Vas a ser precandidata?

Por ahora no.

26) Por ahora no, pero ¿en mayo del año que viene?

Me lo preguntás de nuevo (se ríe).

27) Si Sendic se propone como candidato por su sector ¿te parece bien?

Qué pregunta más rara. Doy por sentado que Sendic va a encabezar la lista 711 al Senado. Si eso es bueno o malo... yo qué sé, lo juzgará él. Pero no se me ocurre que no sea así.

28) ¿No crees que el Frente debería haber adoptado otra actitud con respecto a Sendic?

Adoptó unas cuantas (se ríe). ¡Le pidió la renuncia a la vicepresidencia de la República!

29) La oposición dice...

(Interrumpe) ¡La oposición que vaya a revisar a los propios! Por favor, poné eso. Que la oposición se deje de dar consejos. Bascou anda ahí, vivito y coleando. Que cada partido haga con sus comités de ética lo que quiera, que nadie le venga a decir nada al Frente Amplio. El Frente le pidió la renuncia a su vicepresidente, él renunció y el proceso legal está en curso. Yo no le voy a dar consejos a nadie.

“El Caixa dois, que son las maletas con plata que van y vienen y todo eso, ¿el Uruguay se piensa que está prevenido?”

30) Lula es una referencia para vos. ¿No crees que amparó políticamente un andamiaje de sobornos y coimas, más allá de que él personalmente no se haya metido plata en el bolsillo?

Para gobernar, el PT tuvo que hacer alianzas de la izquierda a la derecha. Para eso tuvo que darle cargos a sus aliados en muchos lados. Los involucrados en escándalos de corrupción son de todos lados. El sistema de delación premiada es terrible: una persona podía reducir su condena si denunciaba a otras, pero en algunas de esas denuncias hay poco asidero jurídico. Hay que tener en cuenta que PC Farías, el tesorero de Fernando Collor de Melo, uno de los personajes más siniestros en la historia de Brasil, terminó asesinado y la justicia dictaminó crimen pasional. Eso te dice todo sobre la justicia brasilera. Nadie se come la píldora de que a PC Farías lo mató la mujer por celos, un gordo horrible además (se ríe). Así que no me extraña el proceso judicial al que ha sido sometido Lula. A Dirceu y a otros los metieron presos por Caixa dois, que es dinero no declarado de campaña, que en este país si tuviéramos las reglas de Brasil... hay mucho dinero no declarado de campaña. Acá creemos que tenemos normas y no tenemos nada, la Corte Electoral no está en condiciones de estar controlando la plata que gastaron o si recibieron donaciones en especie. Recién ahora, con la ley de Financiamiento de los Partidos, que está trancada en Diputados y no sale, tendríamos una radiografía más exacta.

31) ¿Por qué no sale esa ley?

Porque los blancos y los colorados están con problemas para votarla.

32) Pero el Frente tiene mayoría.

Pero hay partes de la ley que nosotros entendemos que tienen que ser votadas por mayorías especiales, porque pueden estar sujetas a interpretaciones. De cualquier manera en el Senado salió por unanimidad. Ojalá que salga, porque una de las cosas que está en discusión es cómo se reparte el dinero de la televisión. Y la televisión es dónde más gastan plata los partidos, y es la que está haciendo juicios ahora porque por la campaña del Sistema Nacional de Cuidados se la obligó a desperdiciar no sé cuánto, quince minutos diarios creo que es. El lío lo tenés con la televisión y las empresas. Nosotros creemos que la propaganda (electoral) tiene que ser gratuita y en función de los votos. Y además que las empresas no tienen que aportar, que aporten los empresarios y pongan su nombre. Entonces, el Caixa dois, que son las maletas con plata que van y vienen y todo eso, ¿el Uruguay se piensa que está prevenido? No está prevenido para nada.

33) ¿Hay en Uruguay Caixa dois y maletas que van y vienen?

No, maletas no sé, pero dinero no declarado de campaña seguro. Eso lo demostró la investigación que hizo el Instituto de Ciencia Política. Es más, esa investigación demostró que los segundos de televisión se cobraban distinto según cuál fuera el partido. ¿A vos qué te parece eso? Es una violación flagrante a la democracia.

34) Insisto, ¿por qué el Frente quiere tener mayorías especiales para aprobar la ley de financiamiento de partidos, si la ley no las requiere?

No sé... la ley se va a aprobar. El tema es que teníamos un acuerdo y el acuerdo se está tratando de reeditar en Diputados. Entonces, ahora que vienen todos los proyectos de transparencia, nosotros le decimos a los otros partidos: seguimos con los proyectos de transparencia, no hay problema, pero primero vamos a terminar de votar el financiamiento de los partidos.

Salís muy malherido de la política, no es para temperamentos débiles, tenés que aguantar”

35) ¿Si pudieras votar en Venezuela, lo harías por Maduro?

No voto en Venezuela. Y además, hace mucho que no voy a Venezuela.

36) Hace unos años, cuando eras directora del Instituto de Ciencia Política, dijiste que "en política hay que perder el narcicismo". ¿Vos lo perdiste?

Sí... pobre mi narcicismo (se ríe). La política te expone terriblemente, mirá a Sendic. Vos me dirás "mirá a los artistas, todo el mundo se mete con ellos y son narcisistas". Pero la política uruguaya no es una política de las grandes personalidades, no es la inteligencia o el talento lo que más importa, son otras cosas.

37) ¿Qué otras cosas? Descartaste dos que deberían ser de las más importantes.

Me parece que el narcicismo es para el mundo de los artistas, donde vos valés por vos mismo: sos un gran escritor, sos un gran músico. La política es un arte de lo colectivo, de los partidos, de los plenarios, y además jamás te estás mirando a vos mismo en un estanque, te estás mirando en los ojos de los otros, todo el tiempo. Narcisistas, abandonad vuestras pretensiones políticas porque vuestro narcicismo quedará muy magullado.

38) Me parece que me está contestando la politóloga, y no la política.

No, esto te lo dice la política. Salís muy malherido de la política, tampoco es para temperamentos débiles, tenés que aguantar y te tiene que animar la fuerza de tus convicciones.

39) ¿Pensaste en abandonar?

Todos los días de mi vida. Y todavía lo pienso. Por lo menos abandonar la gran escena pública; la política pienso que todos tenemos que practicarla bien, todos los días.

40) ¿Estás haciendo un anuncio?

No, no, pero lo pienso todos los días.

Montevideo Portal | Gerardo Tagliaferro

