Lacalle Pou y Larrañaga clamaron por la “unidad” del Partido Nacional

Política

Los líderes de los principales sectores del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, coincidieron este martes en defender la "unidad" del partido, durante el homenaje anual al caudillo sanducero Leandro Gómez.

Para el senador Lacalle Pou, líder del sector Todos, la visita a Paysandú es una oportunidad de recordar el "orden de prioridades" para el servidor público: "primero el país, segundo el Partido Nacional, el instrumento más valioso para nosotros, en tercer lugar el sector o facción y por último la persona".

El legislador reclamó un "baño de humildad" de los dirigentes políticos que "a veces invertimos y nos creemos que primero es la persona, después la facción, después el partido y nos olvidamos del fin último que es el país". Para Lacalle Pou, el Frente Amplio es ejemplo de esa conducta, ya que "tiene como fin último mantenerse en el gobierno y ha perdido los fines esenciales".

En ese marco, Lacalle Pou remarcó que el PN debe asumir el "peso en los hombros" de tener que "convocar, enamorar, ilusionar y generar esperanza a los que sufrieron la desilusión".

El líder de Todos llamó entonces a "defender el instrumento" y remarcó: "Estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer si estoy en compañía de mis hermanos".

En ese marco, agradeció especialmente el apoyo de Jorge Larrañaga y de Nicolás Olivera, diputado por Paysandú e integrante de Alianza Nacional. "¿Cómo no voy a tener agradecimiento a Larrañaga? No me olvido de que en el peor mes de la campaña, cuando muchos empezaban a disparar, quién estuvo espalda con espalda".

Larrañaga, por su parte, dijo que si no hay unidad "se fragiliza la confianza" en el partido "transformándose poco menos que en un trapo que para poco sirve".

El líder de Alianza Nacional cuestionó lo que puede convertirse en una "alocada carrera por acumular sufragios" y consideró que los dirigentes partidarios deben "ser responsables de la unidad pero sobre la base de la diversidad de sectores".

Montevideo Portal